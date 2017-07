”Foo Fighters höll på att kosta mig livet”

Ex-trummisen talar ut





HOLLYWOOD

I två år var William Goldsmith Foo Fighters trummis.

Jobbet är inget han vill ha tillbaka.

– Kreativt våldtogs jag av sångaren Dave Grohl, säger han.

I en intervju med Dailymail.com kallar han rockstjärnan för en ”lekplatsmobbare”.

– Med tanke på hur det hanterades och hur jag behandlades hade min själ antagligen förstörts och jag hade hittats död om jag inte hade lämnat gruppen.

Goldsmith , 42, uppger att han tog till alkohol och droger för att hantera situationen.

– Jag tog alla sorters droger, men inte heroin.

Grohl rekryterade honom till bandet 1994. Men när de anlände till studion för att spela in plattan ”The colour and the shape”, som släpptes 1997, insåg han att något inte stämde.

– Jag gav allt 13 timmar om dagen i tre veckor, säger han.

– Men jag märkte att något var fel.

Får inga royalties

Snart upptäckte han att Grohl spelat in hans delar på egen hand.

– Kreativt kände jag mig våldtagen, säger han.

Det har också gått ut över hans ekonomi. Eftersom han knappt är med på plattan får han i stort sett inga royalties. De går i stället till Grohl.

– Jag påstår inte att jag är världens bästa trummis. Men jobbet jag gjorde var inte dåligt, säger han..

Goldsmith pekar också på att Grohl efter inspelningen ändå ville ha med honom i bandet och på turnéer.

Men då hade han fått nog.

– Det hade varit emot allt jag trott på. Jag ville skapa musik, inte tjäna pengar.

Foo Fighters har inte bemött Goldsmiths anklagelser.

I september släpps gruppen ett nytt album, ”Concrete and gold”.

