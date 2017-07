Aqua-Søren: ”Hade vi fortsatt hade vi dödat varandra”

Nöjesbladet möter bandet för en exklusiv intervju

Aqua, ikonerna från 90-talet är tillbaka - nu som trio.

Turnéschemat är mindre pressat och det nya målet är tydligt: Att ha kul.

– Det här gör vi för att vi älskar det, säger Lene Grawford Nystrøm, till Nöjesbladet.





”Barbie girl” och ”Doctor Jones” hör till de låtar som de flesta födda under 90-talet kan utantill. Under lördagen framförde bandet Aqua sina hitlåtar på Zinkensdamm i Stockholm under en stor 90-tals-festival. Förr turnerade de efter ett hektiskt schema. Nu gör de ungefär en spelning om året.

– Jag tror inte att vi har varit bättre än vad vi är nu. Vi har gjort det här länge och vi gör det för att vi tycker att det är kul. Det är vår motivation. Det är som ett gammalt vin. Det blir bättre med tiden, säger René Dif till Nöjesbladet.

– Det enda vi fokuserar på just nu är att ha kul och göra det vi är bäst på. Det här gör vi för att vi älskar det och det är första gången på tio år som vi bara fokuserar på att spela, istället för att göra allt annat, säger Lene Grawford Nystrøm .

”Kommer alltid sakna Claus”

Bandet är numera en trio. Claus Norreen valde att lämna gruppen förra året.

– Vi kommer alltid att sakna Claus. Han var en stor del av det hela. Det är en annan kemi nu. Ibland är det lättare när man är tre istället för fyra. Jag tror inte att han kommer att gå med igen. Men vi är fortfarande vänner, säger Søren Rasted .

– För oss var det inte alls dramatiskt. Vi respekterar hans beslut, säger René Dif.

René och Søren konstaterar att bandets fans är äldre nu. Samtidigt har de upptäckt att de har fått nya fans av den yngre generationen. Det är särskilt tack vare låten ”Barbie girl” som René tror hoppar mellan generationer.

Märkbart är att gruppen inte är iklädda samma färgbonanza som förr. Till exempel har Søren Rasteds välkända spikhår bytts ut mot en mörkare, icke uppåtstående frisyr.

– Haha! Det gör ont som fan att bleka det. Dessutom har jag kommit upp i den åldern då jag är rädd om mitt hår, säger Søren.

Kan släppa ny musik

Aqua splittrades 2001 innan de återförenades igen. Något som Søren tror var bra för gruppen.

– Hade vi fortsatt hade vi dödat varandra. Att ta ett steg tillbaka och låta Aqua försvinna en tid var ett väldigt bra beslut. Att nu spela ibland är som att öppna en present och det gör det kul att vara runt varandra, säger Søren.

René väljer att jämföra det med ett klassiskt relationsexempel.

– Plötsligt börjar man störa sig på hur det låter när den andra borstar tänderna. Du störde dig inte på det i början. Men nu gör du det. Så var det.

”Megalomania” var namnet på gruppens senaste album som släpptes 2011. De fans som hoppas på ny musik behöver inte tappa hoppet ännu.

– Jag tror inte att vi kommer släppa ett album. Vi kanske kommer släppa nya låtar. Vi har funderat på att göra något senare i år. Eller kanske nästa år. Vi har inte bestämt något ännu, säger Søren.

LÄS OCKSÅ Vengaboys hyllas av besökarna på 90-tals-festivalen

LÄS OCKSÅ Så gick det sen för 90-talsartisterna