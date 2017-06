Liam Payne om One Direction: ”Stolt när jag ser på de andra”

Stjärnan i exklusiv intervju med Nöjesbladets Frida Söderlund

Han är fri nu, Liam Payne.

Men med frihet kommer ansvar.

För Nöjesbladet berättar forna One Direction-medlemmen varför beslutet om en solokarriär inte kom lätt och om den nya rollen som pappa.

– Vad vill du ha för kaffe? Jag kan göra vilken du vill! Espresso, latte, vanligt svart. Jag är utmärkt på att göra kaffe.

Liam Payne , 23, står framför kaffemaskinen i Aftonbladets konferenslokaler. Vevar med fingret framför alla knappar och börjar fylla upp två koppar.

– Du menar att kaffemaskinen är utmärkt på att göra kaffe?

– Haha, tyst. Vill du ha mjölk? Jag dricker inte mjölk. Ingen mjölk för popstjärnor, du vet.

Han skrattar.

Det är inte första gången Liam Payne är i Sverige. Men det är första gången han är här på egen hand.

I källaren, där Aftonbladet har en av sina tv-studior, står 30 svenska fans och väntar tålmodigt på att den forne pojkbandsmedlemmen ska köra sin debutsingel ”Strip that down”. De vet inte om att det är exakt det som ska hända, men vid det här laget borde de ha förstått ett och annat.

Liam Payne möter fansen i Aftonbladets tv-studio. Foto: Anna Tärnhuvud8570

Payne tar en klunk av kaffet.

– Det slår mig nu att det är tredje gången jag kör låten live, någonsin. Vilket är helt sjukt. Det är lite nervöst, det är det.

”Bästa tiden i mitt liv”

Det har gått drygt 15 månader sedan One Direction gjorde sin sista konsert under en era där pojkbandet, som var världens största, turnerade nonstop. I augusti 2015 meddelade bandet att det var dags att ta en paus och i mars 2016 var sista showen ett faktum.

Payne är den sista av de fyra att göra solodebut. Ansvaret är större nu. För första gången någonsin styr han över sin karriär helt själv.

– Det är mycket att tänka på, men jag njuter av min tid ensam, jag ska inte ljuga om det. Det har varit väldigt kul att vara i kontroll. När jag var i One Direction var jag tvungen att anpassa mig efter vad som pågick runt omkring mig. Inte för att det nödvändigtvis var någonting dåligt, på andra plats efter min sons födelse så är det den bästa tiden i mitt liv, säger han.

– Jag hade inte kommit hit utan One Direction, så jag skulle aldrig vända det ryggen. Jag kommer alltid vara en del av det. Men det är annorlunda nu. Jag njuter av allt på ett annat sätt.

Visste du direkt, när ni bestämde att One Direction skulle ta en paus, att du ville gå solo?

– Nej, inte alls. För mig personligen var det ett stort beslut att ta. Det var mycket som pågick i mitt liv då. Jag hade precis fått reda på att jag skulle få en liten son, och det var fantastiskt och livet var fantastiskt... Till slut, jag kunde bara inte vända ryggen åt att bli en soloartist. Att bli sångare är ändå något jag försökt hålla på med i tio år nu. Vem skulle jag vara om jag vände ryggen åt en sådan enorm plattform som det gav mig att vara med i One Direction?

Men jag antar att det är rätt skrämmande också att komma från en sån stor succé som One Direction och göra någonting annat.

– Ja, precis. Man vill aldrig ta steg tillbaka i livet. Och jag känner så klart att jag har fler att jobba för nu, nu när jag har en familj. Jag vill göra dem stolta. Jag vill göra min flickvän stolt och min son stolt. Allt jag gör reflekteras på dem. Min flickvän är också känd, så allt hon gör reflekteras såklart på mig med. Så det är också därför det var ett svårt beslut att ta, att ”okej, jag är redo att kliva tillbaka ut i rampljuset”. För vi kom från en sådan hektiskt tid i livet och du måste vara en speciell typ av människa för att känna ”ja, jag kan hantera det här på egen hand”.

”Har en annan attityd nu”

Payne släppte ”Strip that down” i maj 2017. En låt som delade One Direction-fansen med textraden ”I used to be in 1D, now I’m out free”.

– Jag är väldigt stolt när jag tittar på de andra killarna och vad de har gjort. Och det är det jag menar med min ”1D I’m free”-raden i låten. Jag vill inte att den ska vara missvisande på något sätt. Det är friheten som tillåter oss att bli ”det här är jag”, göra det vi vill. Nu är jag fri att göra mer av vad jag vill och säga ”det här är mitt meddelande, mitt budskap och vad jag handlar om”.

Liam Payne. Foto: Anna Tärnhuvud

I mars meddelade Payne och flickvännen Cheryl Cole , 33, att de blivit föräldrar till sonen Bear . Något som förändrat hela Paynes sätt att se på sin karriär.

– Jag har en helt annan attityd till saker nu. Jag var mycket lättsammare och ”skitsamma” när jag var med i One Direction. Nu är det en annan tankeprocess. Men det är en del av att vara förälder antar jag.

Gör det att du känner att du verkligen vill göra det här mer nu än innan?

– Ja, absolut. Allting i livet förändras när du blir förälder. Du får en helt annan mentalitet kring vad du lever för. Det är någonting jag behöver räkna in hela tiden, att jag kommer att sätta ett exempel för en yngre version av mig själv. Allt jag vill är att han ska växa upp och bli den bästa versionen av sig själv som han kan bli. Vad det än är, säger han.

– Och du vet, det finns ingen ”delete”-knapp längre. Allt är live nu. Allt syns. Han kommer kanske titta på det här om några år och bara ”okej, han sa det där”. Du måste vara försiktig med allt, så du är säker på att du gör rätt.

Vad vill du att han ska lära sig av dig? Av det du gör nu?

– Självförtroende. Och att njuta av saker. För tillfället tror jag att jag är på en bra bana, kring hur jag upplever det jag gör. Många tycker och tänker om det man gör på internet och jag måste vara väldigt hårdhudad men om det är någonting jag lärt mig över tid så är det att vara mindre brydd över sådana saker. Jag älskar att sjunga och är här för att göra musik. Och då får människor helt enkelt vara en del av partyt, eller inte.

Liam Payne om Sverige

– Jag älskar att vara tillbaka i Stockholm. Jag har så många roliga minnen härifrån och det här stan är en del av min uppväxt. Om jag någonsin växt upp, vill säga. Jag har kommit hit sedan jag var 16 år gammal. Jag har haft några av mina bästa upplevelser här. Några av de bästa och galnaste precis här, i den här staden.

Liam Payne. Foto: Anna Tärnhuvud

FAKTA Det här är Liam Payne Namn: Liam James Payne. Ålder: 23. Familj: Flickvännen Cheryl Cole och sonen Bear. Cheryl är också artist och slog igenom i gruppen Girls Aloud. Från: Wolverhampton, England. Bor: London, England. Bakgrund: Slog igenom i ”X-factor” där han blev en del av One Direction tillsammans med Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan och Louis Tomlinson. One Direction blev världens största pojkband och turnerade världen över i flera år. Zayn Malik lämnade gruppen 2015 och de andra fyra valde att fortsätta. Men under 2015 meddelade också resten av gruppen att deras kommande turné skulle bli den sista. Bandet tog en paus i mars 2016. Aktuell: Som soloartist med singeln ”Strip that down” och ett kommande album. Läs mer

