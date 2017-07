Nu tystnar nallen på konsert

Världsstjärnorna väljer att förbjuda mobiler - ska låsa in dem i en speciell spärrficka





Gillar du att filma med mobilen när du går på konsert?

Snart kan det bli en omöjlighet - den nya uppfinningen som gör din mobiltelefon oanvändbar:

– Showen med Chris Rock är den första som vi arrangerar med denna lösning, säger Kristoffer Åkesson på Live Nation.

Ett nytt fenomen kommer till Sverige i början av oktober.

Åtminstone är det då som tiotusentals svenskar kommer att få stifta bekantskap med något som kallas ”Yondr” för allra första gången. Den amerikanska stjärn­komikern Chris Rock gästar Globen i Stockholm den 2 oktober och Scandinavium i Göteborg fyra dagar senare för två uppträdanden - men de som vill köpa biljetter möts av denna stränga varning från arrangören Live ­Nation:

”Inga mobilkameror, kameror eller någon form inspelnings­utrustning kommer vara tillåten på Chris Rocks Total blackout tour. Vid insläpp kommer alla telefoner och smart-klockor bli säkrade i Yondr-fickor som kommer att låsas upp när showen är slut. All publik har tillgång till sin telefon hela kvällen, och vid behov kommer man kunna använda den vid speciella Yondr-upplåsnings­stationer på arenan”.

Försökskaniner

Dessa rader har mötts av en hel del höjda ögonbryn, kan man förmoda. Vad exakt är Yondr - och vad ska det egentligen vara bra för?

Klart är att Chris Rock-publiken blir ett slags försökskaniner i vårt land:

– Showen med Chris Rock är den första som vi arrangerar med denna lösning, så än så länge är det inte vanligt i Sverige, säger Kristofer Åkesson , kommunikationschef på Live Nation i Sverige.

– Däremot är det sedan länge vanligt att man just inom stand up på olika sätt säkerställer att publiken inte fotograferar och filmar under showen, fortsätter han.

Mobilfodral med lås

Yondr är ett slags mobilfodral med ett lås, som kan användas för att göra mobiltelefoner obrukbara under till exempel konserter och skollektioner. Graham Dugoni , en 30-årig entreprenör från San Francisco, fick idéen 2013 då han såg några killar filma en berusad konsertbesökare. De la sedan upp filmen på Youtube, utan personens medgivande:

– Den ständiga drivkraften att dokumentera varje ögonblick och dela det är en slags kulturell sjukdom, säger Dugoni till Forbes.

Fick stöd av stjärnan

Med hjälp av besparingar på 15 000 dollar (strax under 130 000 kronor, reds. anm) byggde Graham Dugoni en prototyp 2014, och testade sedan sin uppfinning på några komediklubbar i San Francisco. Han fick bra gensvar, och lyckades efter ett tag få stjärnkomikern Dave Chappelle att ställa sig bakom hans produkt. Chappelle och hans komikerkollegor hade länge förgäves uppmanat sin publik att inte filma deras uppträdanden och lägga upp klipp på nätet:

– Vi har under flera år haft ett strikt förbud mot mobiltelefoner, men när man går in på Youtube är det uppenbart att många inte har följt den policyn, säger Dave Chappelle till CBS News.

– Det är svårt att prata med någon som gör så här, fortsätter Chap­pelle i intervjun - och håller upp sin ­mobiltelefon framför ansiktet.

Bär mobilen med sig

Tanken är att konsertbesökare ska lägga ner sin mobil i Yondr- fodralet när de går in på en konsert­arena. Mobilen får de sedan ta med sig, men den går inte att använda så länge den ligger låst i fodralet. Om konsertbesökaren måste ringa ett viktigt samtal kan de bege sig till en särskild upplåsningszon där de tillfälligt får använda telefonen.

På kort tid har flera världsartister - alla från Guns N’ Roses och Arianna Grande till ståuppkomikern Louis CK - testat att använda Yondr under vissa uppträdanden, och mycket talar för att konceptet med mobilfria uppträdanden kommer att växa under de kommande åren:

– Jag förstår varför folk använder sina mobiler, och varför de är beroende av den här teknologin. Jag är inte annorlunda. Men nu tittar faktiskt folk på showen och ­lever sig in i stunden, och de är oerhört mycket roligare att prata med, säger Dave Chap­pelle till CBS News.

Används i vissa skolor

Konceptet används ­redan i vissa amerikanska skolor, för att förhindra att elever surfar på sociala ­medier under lektionerna. Men långt ifrån alla känner sig bekväma med att ­skiljas från sin mobil - även om det bara är tillfälligt:

– Jag kunde höra hur ­telefonen vibrerade inne i fodralet, men jag kunde ­inte göra något åt det. Jag hatade det, säger en student på Mercy high school i Burlingame, Kalifornien, till CBS News.

Men grundaren Graham ­Dugoni är fast övertygad om att vi i framtiden kommer att vilja låsa in våra mobiler vid särskilda tillfällen:

– Inte bara artisten, utan också publiken kan släppa loss på ett helt nytt sätt när de vet att ingen filmar. Mobilfria shower är en växande trend. Idén om att vi måste vara uppkopplade hela tiden och jämt är befängd. Det bästa med ett liveframträdande är att vara i stunden och publikens reaktioner till mobilfria shower har varit övervägande positiva, säger han.

Snart får vi se om den svenska publiken håller med honom.