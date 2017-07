Här festar Måns Zelmerlöw – med prinsen

Syns på bild tillsammans på festival





Måns Zelmerlöw är på festival i Båstad.

Där är är även prins Carl Philip som syns tillsammans med Zelmerlöw på bild.

– Kunglig glädje, skriver Zelmerlöw på Instagram.

Måns Zelmerlöw befinner sig just nu i Båstad för jobb och partaj. Där befinner sig även Prins Carl Philip .

På Instagram har Zelmerlöw delat en bild på sig själ och prinsen.

”Kunglig glädje på #summeronfestival!! Vilken förstakväll! Så stolt över den här festivalen”, skriver han på Instagram.

Uppträder själv på festivalen

Summer on festival hålls i Båstad under fredagen och lördagen. På festivalen uppträder Måns Zelmerlöw själv under fredagen. Det gör även Icona Pop.

Under lördagen kommer festivalen gästas av artister som Veronica Maggio, Tjuvjakt och Oliver Ingrosso.

LÄS OCKSÅ Här hyllar Måns Zelmerlöw kärleken

LÄS OCKSÅ Allt du behöver veta inför Rockbjörnen 2017

Hitta rätt bland sommarens konserter