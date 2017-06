Så bra var Coldplays andra spelning på Ullevi

GÖTEBORG. Coldplay lovade att göra sin allra bästa konsert i förrgår.

Riktigt så blev det inte.

Men med solen vilande över sig kom bandet lite närmare sitt löfte den andra kvällen – trots svaga stunder.

FAKTA Coldplay ++++ Plats: Ullevi, Göteborg. Publik: 66 249 (utsålt). Längd: 2 timmar. Bäst: ” Viva la vida”. Särskilt när den framförs av Chris Martin och 66 000 andra röster. Sämst: Varje gång bandet ställer sig i en klunga på de mindre scenerna. Läs mer

Ullevi-publiken är densamma i vått och torrt. I störtregn och i skinande sol. Coldplay är inte det. Trots visuella effekter i toppklass, blinkande armband och en gränslös mängd konfetti satte vädret käppar i hjulet för bandet i förrgår kväll. Stundvis var det allt det kunde vara, stundvis kunde det vara så mycket mer.

När Chris Martin springer fram på podiet under bandets andra kväll inför ett fullsatt Ullevi är energin en helt annan. Solen skiner över honom. Denna kväll är han odödlig. Han hoppar högre, springer snabbare och sjunger starkare.

Han känner även djupare. Efter att ha sett 66 000 personer veva med armarna under ”The scientist” berättar den märkbart tagna sångaren att han har haft en skitdag. ”Men att se era vackra händer löste alla mina problem”, säger han.

Skapar stundvis svackor

En gång i tiden var Coldplay ett band präglat av minimalism och akustiska instrument. I dag är de ett band med melodier som fyller arenor och skapar allsång världen över. Live försöker de hålla kvar vid bägge delarna och hur ödmjukt det än kan verka skapar detta stundvis svackor. Flera gånger ställer sig bandet i en liten klunga på de mindre scenerna, trots att de har växt ur dem för längesen. Jag undrar varför när Coldplay så uppenbart är menade för världens allra största scener.

Bandet är som bäst när tempot är som högst. De är som bäst när färgglada ballonger svävar över publiken, när konfettin fastnar i håret på åskådarna och när Chris Martin löper från scenen och till podiets ände på några sekunder. Eller när han bara är en av tusen och ytterligare tusentals röster som sjunger med i ”Viva la vida”. Coldplay är som allra bäst när de är ett fullskaligt arenaband. Kanske bör de satsa på att vara just det och inget annat, åtminstone så länge energin finns. Och att döma av bandets andra spelning verkar den räcka ett bra tag till.

Betyg låt för låt

++++

A head full of dreams

Med glöd och energi lika färgstark som Chris Martins neonröda skor.

+++

Yellow

Tidlös klassiker som stjälps av det långt ifrån idealiska ljudet.

++++

Every teardrop is a waterfall

65 000 par klappande händer i luften och en melodi av det här slaget kan väl sällan gå fel?

++++

The scientist

”Ooooh”, skriker publiken när Chris Martin spelar sina första pianoackord för kvällen. Detta Coldplay mästerverk förtjänar varenda ”Ooooh” i världen.

++++

Violet hill

Säga vad man vill om Coldplay, få liveband är så här tajta idag.

+++

God put a smile on your face

Sångaren ber publiken skrika och överröstas.

++++

Paradise

Oöverträffad energi från publiken. Men nästa gång kan vi väl ändå skippa Tiëstos dansremix?

++

Always in my head

Kvällens första akustiska låt. Kvällens första tråkiga stund.

++

Magic

Jag zonar ut.

+++

Everglow

Chris Martin sätter sig åter igen vid pianot och ackompanjeras av ljuset från tusentals mobiltelefoner.

++++

Clocks

Precis som under gårdagen kan de med sittplatser inte låta bli att ställa sig upp och sjunga med. Det är lika begripligt ikväll.

++++

Midnight/Charlie Brown

Sångaren är så imponerad av den hoppande publiken att han avbryter låten — för att få uppleva det igen.

++++

Hymn for the weekend

Svårt att inte känna sig ”so high, so high” av den här.

++++

Fix you

Tjejerna framför mig omfamnar varandra. Precis så känns det. Som en stor, magisk kram.

+++++

Viva la vida

Blir Coldplay bättre än såhär? Nej, få saker blir bättre än såhär.

++++

Adventure of a lifetime

Arena-Coldplay går aldrig att klaga på.

+++

In my place

Ännu en gång på en mindre scen. Men så pass vackert att det blir okej.

++

Don’t panic

Chris Martin vilar rösten och lämnar över till trummisen Will Champion. Dock är det inget mindre än +++++ när Martin återigen tar över, sjunger refrängen i ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” och lämnar över till publiken.

++++

Something just like this

Vi förlorar oss i blinkade ljus och önskar oss inget mer än just det här.

++++

A sky full of stars

Bandet ger allt — precis som i söndags.

++

Up & up

Och precis som igår; hur kan den här få avsluta?