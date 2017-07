Måns Zelmerlöw har förlovat sig

Semestern slutade i ett frieri.

Måns Zelmerlöw, 31, och flickvännen Ciara Janson, 30 har förlovat sig.

”Mrs Z to be”, skriver Ciara på Instagram.





Måns Zelmerlöw och den brittiska skådespelaren Ciara Janson har förlovat sig. Paret bytte ringar under semestern på ön Vis i Kroatien, avslöjar de båda på Instagram under måndagen.

”Mrs Z to be”, skriver Ciara och använder hashtagen Happest girl in the whole wide world.

Bilden visar Måns Zelmerlöw på knä framför Ciara Janson med en gitarr i famnen. I bakgrunden står ett bord uppdukat för en romantisk middag.

”I går kväll”, skriver Måns under sin bild.

Träffades förra sommaren

Måns och Ciara träffades på ett bröllop förra sommaren och skådespelerskan var först helt ointresserad av den svenske artisten. Men Måns var säker på sin sak.

– Jag blev störtförälskad direkt, berättade han för Nöjesbladet i maj.

Sedan dess har Måns Zelmerlöw flyttat till flickvännens hemland. Ciara Janson, som är mest känd för sin roll i tv-serien ”Hollyoaks”, har sedan tidigare en treårig son, men Måns har inte anammat någon papparoll.

– Det är nog mer ”farbror Måns” som är oerhört rolig att spela fotboll och sporta och dansa med, har Måns sagt.

