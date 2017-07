Så bra var Håkan Hellströms sista spelning på Ullevi

+++

Välkommen hem/Dom där jag kommer från

Sedvanlig inledning – en arenaremix av Erik Lundin och Håkan Hellström där hiphop gifter sig med slamrig storstadsrock.

++++

Tro och tvivel

Oemotståndlig version – igen. Kalla det gärna för ”andra kvällen”-energi.

+++

Du kan gå din egen väg

I dag är poplåten mer som en böljande arenakoloss mellan tysta stamningar och våldsamma vrål.

++++

Mitt Gullbergs kaj paradis

Ett blixtnedslag av soul. Finns en anledning att bildskärmarna visar svartvita klipp med Sam & Dave och Supremes.

++++

För sent för Edelweiss

När kören sjunger refrängen får balladen en ny och vacker dimension. Känns över huvud taget som att alla kraftsamlar för textraden ”Du vill bränna ner Stockholm”. Slutet innehåller en kort snutt av melodin från ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”.

+++

Jag vet inte vem jag är men jag vet att jag är din

Det hamrande pianot har träffat hårdare förr...

++++

En vän med en bil

... men kärleken till den här verkar aldrig slockna.

+++

Kärlek är ett brev skickat tusen gånger

Blir lite malplacerad i setet. Brukar ha en mer hypnotisk effekt.

+++++

Jag har varit i alla städer

Har fått nytt och mäktigt arrangemang. Växer från sakral munspelspsalm till rullande åska.

++++

Gårdakvarnar och skit

Framförd som duett med Eva Dahlgren. Den klassiska Björn OIsson-melodin passar henne alldeles utmärkt. På bildskärmarna glider Morrissey förbi i Gais matchtröja. ”Gårdakvarnar och skit”, en storslagen kortfilm om vänskap, är en av anledningarna till att ”Ett kolikbarns bekännelser” är Håkans bästa skiva.

++++

2 steg från paradise

Den aktuella upplagan av Håkans band låter alltid som bäst när de försöker vara ett svart soulband som drömmer om att få stå på Apollo Theatre i Harlem och, ja, sjunga om Speedy Gonzales.

++++

Ramlar

Vet som vanligt inte vem som kör över vem här – bandet eller publiken? Ett stort och lyckligt och stompigt och långt soulinferno.

++++

Valborg

Blir antagligen den låt som lever kvar längst. Känns som om ”Valborg” redan har en plats bokad i den röda svenska psalmboken.

++++

Shelley

Ångestladdad eufori.

+++

Du gamla (That’s alright since my soul got a seat up in the Kingdom)

Konsertens soulgrund förstärks ytterligare när Amanda Jenssen sjunger Laura Rivers.

++++

Pärlor

Mer besjälad och mycket vackrare än på skiva.

+++

Klubbland

Utan Silvana Imam ”händer” inte riktigt ”Madchester”-låten från Göteborg.

+++++

13

Hela turnéns höjdpunkt – First Aid Kit. Det är redan svårt att föreställa sig den magnifika Big Star-covern utan deras stämsång. I kväll känns den både San Francisco och Memphis.

+++++

Rocken roll blåa ögon – igen/En midsommarnatts dröm

Man måste hålla tag i något när systrarna Söderberg sjunger ”Rocken roll blåa ögon – igen”. Och övergången till ”En midsommarnatts dröm” är knäckande. Och versionen av ”En midsommarnatts dröm” är i sin tur ett överlyckligt kaos.

+++++

Din tid kommer

Ett skådespel, från början till slut. Även om Hellström verkar få kämpa sig igenom numret. Orken är slut.

Extranummer

++++

Det tog så lång tid att bli ung

På jubiluemskonserten för ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” var balladen det förlängda outrot till ”Uppsnärjd i det blå”. I dag känns det som en perfekt duett för Hellström och Eva Dahlgren.

++++

Känn ingen sorg för mig Göteborg

Leila K är med i några sekunder. Leila K. Vem såg den komma?

++++

Det kommer aldrig va över för mig

Leila K hoppar även in i rappar blixtsnabbt och kort här. Leila K.

++++

Kom igen Lena

En lång och utmattande forcering. Med Erik Lundin i absolut högform.

++++

Du är snart där

Får, med tanke på omständigheterna, en helt annan atomsfär än tidigare under turnén. I tur och ordning sjunger First Aid Kit, Eva Dahlgren och mamma Christina Hellström. I kväll är det på sätt och vis ett riktigt farväl när fyrverkrierna fyller arenan med krutrök.