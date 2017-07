Céline Dion naken – hyllas av fansen

Älskas efter vågade bilden: ”Den vackraste av dem alla är Céline”

Céline Dion visar upp sig naken – utan filter eller retuschering.

Nu hyllas hon av fansen för bilden som publicerats på modemagasinet Vogues Instagram .





Modemagasinet Vogue är kända för sina bildreportage och modeutvik där modellernas alla eventuella skavanker retuscherats bort till perfekthet.

Men på tidningens Instagram visar superstjärnan Céline Dion, 49, nu upp sig helnaken, i en bild som lämnats orörd av annars klåfingriga bildredigerare.

Tilltaget får fansen att jubla.

”Hon ser fantastisk ut!” skriver ett fan.

”Den vackraste av dem alla är Céline ”, skriver en annan.

”Vilken skönhet! Jag dyrkar henne!” utbrister en person i kommentarsfältet på Instagram medan ytterligare en annan inte kan tro sina ögon:

”Jag trodde aldrig att hon skulle se ut så här utan kläder. Jag kan inte tro den här bilden, är den på riktigt?”

Gör ett unikt undantag

Kanadensiska Céline Dion, som vann Eurovision song contest för Schweiz räkning 1988, fick sin första världshit med en cover på Jennifer Rushs ”The power of love” 1993 och cementerade sen sin status som superstjärna med megahiten ”My heart will go on” i filmen ”Titanic” 1997.

Hon är knappast den som brukar visa upp sig i farligt djupa urringningar eller kortkorta kreationer utan väljer oftast i stället specialsydd haute couture för sina offentliga framträdanden.

Men när Vogue nu följt henne backstage under en rad spelningar i Kanada gör hon alltså ett undantag.