Marcus & Martinus hyllning till Victoria: Gör specialskriven låt

Norska popduon hyllar Kronprinsessan - med specialskriven låt 00:55

Skriver ny sång till firandet: ”Jag hoppas hon gillar den”





















1 / 9

Norska poptvillingarna Marcus & Martinus är bjudna till Kronprinsessan Victorias 40-årsfirande.

Och med sig har de en speciell present – en ny låt som är specialskriven för födelsedagsbarnet.

– Jag hoppas hon gillar den, säger Marcus Gunnarsen i ett pressmeddelande.

Popduon Marcus & Martinus, som består av tvillingarna Marcus och Martinus Gunnarsen , uppträder på Victoriadagen.

Och kvällen till ära bjuder de på en nya låten ”On this day”, som Marcus & Martinus har skrivit och producerat tillsammans Tommy La Verdi och Jesper Borgen .

Låten är dessutom specialskriven för Kronprinsessan Victoria , skriver duons management i ett pressmeddelande.

– Det är en stor ära för oss att uppträda på den stora dagen för Kronprinsessan. Extra spännande för att vi aldrig har framfört den här låten förr! Jag tror att Kronprinsessan kommer känna igen sig i texten och hoppas att hon kommer gilla den, säger Marcus Gunnarsen i pressmeddelandet.

”Det är väldigt kul att bli inbjuden”

Texten innehåller strofer som ”... underneath a summer sky you could hear a baby cry...” och ”the miracle of life had begun and put a smile upon the face sun...” och ska vara referenser till Kronprinsessans eget födelsedatum, den 14 juli 1977.

– Vi har inte mött den svenska kungafamiljen förut, så det är väldigt kul att bli inbjuden. Och att uppträda för dem kommer bli helt fantastiskt! Vi tycker det är en väldigt fin låt som vi är väldigt glada att vi kan få ge i present till Kronprinsessan Victoria, säger Martinus Gunnarsen i pressmeddelandet.

Förutom ”On this day” framför även Marcus & Martinus ”Elektrisk”, ”First kiss” och ”Like it like it”.

Uppträder under kvällen gör även Magnus Uggla , Malena Ernman , Jill Johnson , Christer Lindarw och Boris René .

LÄS OCKSÅ Zara Larssons hemliga möte med kronprinsessan Victoria

LÄS OCKSÅ Victorias ’vanlighet’ rättfärdigar inte det förlegade ämbete hon upprätthåller