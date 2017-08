”Det gör mig galen när folk pratar illa om flyktingar”

Hennes familj flydde judeförföljelsen i Sovjet.

Nu vill Regina Spektor markera mot samma typer av främlingsfientlighet.

– Det gör mig galen när folk pratar illa om flyktingar, säger hon.

När Regina Spektor besökte Sverige senast i fjol letade hon med ljus och lykta efter en Karlsson på taket-docka.

– I Sovjet, där jag växte upp, var han en viktig sagofigur. Men här kan man inte se honom någonstans. Alla vill bara ha Pippi Långstrump, men det är Karlsson som är den coola, säger hon och ler.

Hon återvände hem till USA utan den lagom tjocka Karlsson.

– Men jag hittade en i en rysk nätbutik, så nu har jag en hemma i New York.

Hon och föräldrarna flydde den judiska förföljelsen till New Yorks Bronx 1989. Då var hon nio år gammal, väl medveten om krig och avrättningar via anhörigas berättelser.

I dag är hon 37, hyllad världsartist och i Sverige för Way out west. Hon säger att hon dragits med migrän under dagen, men av det syns inte ett spår. Hon är lika älskvärd som ryktet gör gällande, rösten slutar inte vara varm ens när hon säger att hon är förbannad över flyktingsituationen.

Levde bakom järnridån

– USA är mitt hem. Tänk dig att någon får en valp direkt från en kennel jämfört med en hund som haft ett galet liv och adopteras från ett härbärge. Den hunden älskar verkligen sin nya familj, som jag älskar USA och som många som flytt älskar Sverige. Valpen som haft det bra hela tiden kanske tar saker för givet. Det gör mig galen när folk baktalar flyktingar och försöker göra folk rädda för dem. De kommer in i landet och är så tacksamma.

Hon har inte mycket till övers för Donald Trump och har jämfört honom med Voldemort. Hon har också dragit paralleller till Caesar och Stalin.

– Personerna som lyckas utnyttja människors rädsla och brist på kunskap har funnits i alla tider. Det är en del av den mänskliga naturen. Kalla kriget hände, jag levde bakom järnridån där vi fick höra saker om väst och väst saker om oss. Ingenting stämde. Hans ord når inte mig eftersom mina erfarenheter säger emot honom, men når däremot sådana som inte träffat flyktingar.

Jobbar mot segregation

Hon vill själv försöka använda sitt artisteri till att motverka segregationen.

Nu reser hon världen runt med sju studioskivor i bagaget, den senaste skriven efter att två nära vänner dött och att hon fött en son, i dag tre år gammal.

– Överallt jag spelar ser jag människor som vill samma sak: njuta av konst och fred. Av att leva och vara friska, utan kärnvapenkrig eller smälta polarisar. De vill bara vara tillsammans och ha kul.

Presskvinnans alarm ringer, intervjutiden är slut.

Karlsson på taket-dockan då, är han till dig eller din son?

Hon skrattar igen.

– Det är en bra fråga… Den är nog mer till mig, men jag delar med mig.