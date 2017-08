Efter Kikki – nu släpper Kamferdrops låt med ”Bettan”

”Jag får väl göra något med Lotta nästa gång”

I våras släppte hon sin egen version av Kikki Danielsson och Ole Ivars ”Jag trodde änglarna fanns” – en av sommarens allra största hits.

Idag släpper Kamferdrops nästa låt, ”Tusen bitar”.











“Jag trodde änglarna fanns” blev snabbt en av Sveriges mest streamade låtar. Med låten kom en minst sagt fantasifull musikvideo som blev lika omtyckt som låten själv.

Idag släpper norska artisten Kamferdrops nästa video, denna gång till singeln “Tusen bitar”, och även denna går i samma näst intill psykedeliska anda.

– Jag känner att det kan aldrig bli för mycket. More is more, berättar Kamferdrops för Nöjesbladet.

Den nya sången för enligt Kamferdrops tankarna till ungdomsåren.

– Tusen bitar handlar om ungdomsminnena. Typ Adam och Eva, de var allt när jag var liten. Det var som Skam men tidigare. Och så finns det en dam som heter Bettan (Elisabeth ”Bettan” Andreassen red. anm.), hon är jävligt kul. Hon är min Norge-Kikki, så vi har gjort en grej med henne för releasen. Hon har varit med väldigt aktivt, berättar hon och tänker efter innan hon med ett skratt tilläger:

– Jag får väl göra något med Lotta nästa gång.

”Tropiskt dansband”

Sin musikstil kallar Kamferdrops själv för “Tropiskt dansband”, och friheten denna helt egna genre för med sig är något som artisten även väljer att återskapa i sitt utseende. Ingen vet nämligen hur hon ser ut, då hon alltid döljer sig bakom masker, peruker och stora solglasögon. Själv tror hon att anonymiteten detta medför gör henne till en bättre artist.

– Man kan göra saker till 100 procent på ett annat sätt, känna att ”Nu är jag HÄR”. Det är fortfarande jag fullt ut, men det blir en annan sinnesstämning. Jag har noll behov att få credd för allt, jag bara älskar det jag gör.

”Tusen bitar” sjöngs första gången 1988 av danska Anne Linnet , men blev känd i Sverige genom Björn Afzelius två år senare. Även Laleh förädlade låten 2014. Norrmännen förknippar den dock med Elisabeth Andreassen , som släppte sin tolkning av ”Tusen bitar” 2001.

