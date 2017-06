Harry Styles kommer till Globen

Besöker Stockholm 2018





Harry Styles kommer till Sverige för en extra konsert.

Den 18 mars 2018 spelar han i Globen.

Biljetterna släpps den 16 juni.

Popstjärnan Harry Styles har lagt till 56 nya konsertdatum till sin världsturné ”Live on tour”.

Den 18 mars 2018 kommer han till Globen i Stockholm. Biljetterna till konserten släpps på fredag den 16 juni klockan 9:00.

Styles kommer även att besöka Sverige den 5 november. Då spelar han på Fryshuset. En konsert dit biljetterna redan är slutsålda.

Släppte album i maj

Harry Styles var tidigare medlem i popgruppen One Direction. I april 2017 släppte han sin första solosingel ”Sign of the times”. En månad senare släppte han sitt debutalbum med titeln ”Harry Styles”.