Hon är hemliga kvinnan bakom Kamferdrops: ”Kikki är drottningen”

2016: Justin Timberlakes ”Can’t stop the feeling”, Samir & Viktors ”Fick feeling”

2015: E D Fest - Anna Untz

2014: Din Soldat - Albin feat. Kristin Amparo

2013: Wake Me Up - Avicii

2012: Flytta på dej - Alina Devecerski

2011: ”Fest hos Mange”, Mange Makers, ”Om sanningen ska fram”, Eric Amarillo.

2010: ” We no speak Americano” –Yolanda Be Cool & DCUP.

2009 : ”Svennebanan”, Promoe.

2008: ”Bag in da box”, DJ Tune featuring Orremannen.

2007: ”Ingen sommar utan reggae”, ­Markoolio, ”Dunka mig gul och blå”, Frida ­Appelgren (f d Muranius).

2006: ”Boten Anna”, Basshunter, ”Who’s da man”, Elias featuring Frans: ”Glassigt”, Mange Schmidt.

2005: ”Axel F”, Crazy Frog. (inte en gigantisk hit mer en internetpryl)

2004: ”Hej hej Monika”, Nick & the Family, ”Ingen vill veta var du köpt din tröja”, Raymond & Maria, ”Dragostea din tei” ,Haiducii.

2003 : ”Här kommer alla känslorna (på en och samma gång)”, Per Gessle.

2002: ”The ketchup song”, Las Ketchup.

2001: ”Daddy Dj”, Daddy Dj.

2000: ”Mera mål!”, Markoolio featuring Arne Hegerfors.

BYZ feat. KRISS & ROBIN BENGTSSON – ”Tjena tjena tjena”