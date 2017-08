Teknikstrul drabbar Way out West – Lana Del Rey försvann

Foto: Leif R Jansson Lana Del Rey försvann från appen.

I dag gick startskottet för Way out West.

Men plötsligt försvann Lana Del Rey från festivalens app tillsammans med flera andra artister.

Det har gjort fansen oroliga, som undrar om artisterna har ställt in sina spelningar.

– Det har ingenting med det att göra, utan handlade om en teknisk bugg, säger Joakim Skoglund på Luger.

Stadsfestivalen Way out West i Göteborg är i gång. Flera stora namn är bokade till kvällens och helgens spelningar, som Frank Ocean , Lana Del Rey , The XX och Regina Spektor .

Men under torsdagen försvann flera av artisterna från spelschemat i appen – däribland Lana Del Rey , som spelar på lördag vid 22-tiden.

I appen har det därför sett ut som att artisterna har ställt in sina spelningar.

Tekniskt haveri

Men Joakim Skoglund på Luger, som arrangerar Way out West, ger ett lugnande besked.

– Det finns absolut ingen som helst koppling till något sådant. Allt ska vara på plats igen och det handlade bara om en kort stund. Men så kan det vara med teknik, tyvärr. Av någon anledning försvann några namn från schemat. Men vi upptäckte det snabbt och kunde åtgärda det.

Joakim Skoglund menar alltså att det rör det sig om ett tekniskt haveri.

– Vi håller ständig koll och kommer nu ha ett extra vakande öga.

Artister har ställt in

Sant är däremot att två av festivalens akter faktiskt har ställt in, vilket Way out West meddelade på Facebook under dagen.

"Tyvärr har vi nu på morgonen nåtts av beskedet att både Beth Ditto och The Black Madonna drabbats av sjukdom vilket omöjliggör deras framträdanden på årets festival. Vi beklagar detta djupt och hoppas på snabb återhämtning för dem båda. Vi är otroligt glada att kunna meddela att Slowgold och Fabian Bruhn blixtinkallas och tar de vakanta platserna som uppstått på dagens schema.”

