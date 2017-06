Bråvalla 2017 – alla artister och tider

Dags för tusentals musikälskare att dra till Bråvalla utanför Norrköping igen.

I år går festivalen av stapeln den 28 juni till 1 juli. Här hittar du info om artister, spelschema och biljetter.

Tid: Onsdag 28 juni till lördag 1 juli.

Plats: Bråvalla flygflottilj utanför Norrköping.

Biljetter: Här kan du köpa biljett.

Artister: Alesso , The Chainsmokers, Håkan Hellström , The Killers , Laleh , Linkin Park, Martin Garrix, Prophets of rage, Sabaton, System of a down m fl.

Spelschema – Bråvalla

Onsdag 28 juni

Panorama:

18.00 Skindred

20.00 Sabaton

22.30 System of a down

Sensation:

19.00 Bamse och hans vänner

21.15 Hoffmaestro

00.00 Scooter

Torsdag 29 juni

Panorama:

14.00 Adept

16.00 Of mice and men

18.00 Gogol Bordello

20.00 Danzig

22.30 Linkin Park

Sensation:

13.00 Bråvalla dayparty: Bubbles & brunch

15.30 Gabrielle

17.45 Tjuvjakt

19.45 Fritz Kalkbrenner

21.30 Dirty south

23.00 Martin Jensen

01.00 Otto Knows

Juno:

13.00 Gavin James

15.00 Highly suspect

17.00 Suicideboys

19.00 Bear’s den

21.15 LP

00.15 Rae Sremmurd

Luna:

13.00 Bob Hund

15.00 Ane Brun

17.00 Passenger

19.00 Mac Miller

21.15 Halsey

00.15 Laleh

Norrköping lounge:

13.00 Musikquiz torsdag

15.30 Shanthi Rydwall-Menon

17.00 Johan Hurtig

17.30 Özz Nujen

19.00 Melody Farshin

19.30 Marika Carlsson

21.15 Pontus Lindman magiker

Fredag 30 juni

Panorama:

14.30 Sabina Ddumba

16.30 Silvana Imam

18.30 Die Antwoord

20.30 Håkan Hellström

23.15 Alesso

Sensation:

15.00 Hov1

16.30 Angerfist

18.30 Bassjackers

20.30 Dada life

23.15 Stormzy

Juno:

13.45 Cult of Luna

15.30 You me at six

17.30 Baroness

19.30 Danko Jones

22.15 Mastodon

00.45 Kreator

Luna:

13.30 Filip & Fredriks podcast

15.30 Beatrice Eli

17.30 Mando Diao

19.30 Skepta

22.15 Travis Scott

00.45 The chainsmokers

Norrköping lounge:

13.30 Musikquiz fredag

15.30 Al Pitcher

16.00 Petrina Solange

17.30 Johanna Wagrell

18.00 Peter Apelgren

19.30 Josefin ”Josefinito” Johansson

20.00 Magnus Betnér

Lördag 1 juli

Panorama:

13.00 Miss Li

15.00 Miriam Bryant

17.00 Henrik Berggren

19.15 Ellie Goulding

21.45 The Killers

00.30 Martin Garrix

Sensation:

12.30 Bråvalla dayparty: Skumparty

15.00 Lost Kings

16.30 Salvatore Ganacci

18.00 Norlie & KKV

19.30 Nause

22.00 Oliver Heldens

Juno:

14.00 James TW

16.00 Linnea Henriksson

18.00 Rebecca & Fiona

20.30 Little Jinder

23.00 Yung Lean

Luna:

14.00 Hurula

16.00 Dark Funeral

18.00 Kvelertak

20.30 Raised fist

23.00 Prophets of rage

Norrköping lounge:

12.10 Pontus Lindman magiker

12.45 Musikquiz lördag

14.00 Henrik Nyblom

14.10 Carl Stanley & Marcus Berggren

16.00 David Sundin

16.30 Fredrik Lindström

18.00 Josefin Sonck

18.45 Nisse Hallberg

20.30 Pontus Lindman magiker

