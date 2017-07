Into the Factory tvingas ställa in

Polisen säger nej på grund av säkerhetsrisker

Arkivbild. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Festivalen Into the factory i Nynäshamn ställs in.

Polisen anser att festivalen inte går att få säker.

– I sin argumentation anser polisen att det vore omöjligt att skapa ett säkert event. Att folk skulle dö från överdoser och från att klättra och hoppa från höga byggnader på festivalområdet, skriver arrangören i pressmeddelandet.

Den elektroniska musikfestivalen Into the Factory ställs nu in, bara 16 dagar innan start. Festivalen skulle ha hållits i Stora Vika i Nynäshamn på en övergiven cementfabrik.

Bland akterna som skulle uppträtt finns bland annat Moodymann , Marcel Dettmann , Nina Kraviz och Rødhåd .

I ett pressmeddelande från arrangörerna skriver man att polisen lagt in sitt veto mot evenemanget eftersom festivalen inte går att göra tillräckligt säker.

”I sin argumentation anser polisen att det vore omöjligt att skapa ett säkert event. Att folk skulle dö från överdoser och från att klättra och hoppa från höga byggnader på festivalområdet”, står det i pressmeddelandet.

Enligt arrangörerna anser polisen även att det skulle krävas ohållbart många poliser för att hålla evenemanget säkert.

”Risk för dödsfall”

I beslutet från polisen framgår att ansökan om tillstånd för offentlig tillställning avslås.

”Genom lokalernas och festivalområdets utformning, i kombination med sannolikheten för en stor del alkohol- eller narkotikapåverkade festivalbesökare på platsen, finns en överhängande risk för skador, olycksfall och i värsta fall dödsfall, i samband med den nu aktuella festivalen”, står det i beslutet.

Biljettköpare kompenseras

Biljettköpare kommer att kompenseras och få biljetter till andra festivaler av samma arrangör. De som vill ha pengarna tillbaka ombeds ha tålamod.

Nöjesbladet söker arrangörerna och polisen för en kommentar.

Texten uppdateras.

