Peter Jezewski om bråket med The Boppers

”Jag är övertygad om att jag blev felbehandlad”

















1 / 7

Peter Jezewski firar 40 år som artist.

Karriären tog fart med The Boppers – men 1993 valde han att lämna det framgångsrika bandet. Det blev början på ett infekterat bråk som håller i sig än i dag.

– Jag är övertygad om att jag blev felbehandlad, berättar han i en stor intervju med Nöjesbladet.

Peter Jezewski , 60, firar jubileum.

I år är det 40 år sedan han inledde sin artistkarriär – en tid som han i nyskrivna låten ”40 years” sammanfattar som 40 år av himmelrike och helvete.

Han har levt rockstjärnelivet, med bejublade mottaganden från fans i Sverige – och i Japan. Han har spelat världen över och till och med fått skriva en autograf till Priscilla Presley , Elvis Presleys tidigare fru.

Men hans liv har också kantats av alkoholmissbruk. Och hans dagar i kultbandet The Boppers slutade i bråk och en osämja som ännu håller i sig.

– Det var ett helvete när jag tog beslutet att sluta i en sådan framgångsrik grupp. Det är ett svårt beslut, det gör man inte bara sådär.

Vi sitter på en dansbana på Stora Skuggan i Stockholm. Här ska han snart fira sitt 40-årsjubileum under festliga former. Peter Jezewski anlände till platsen i en blågrå Chrysler Imperial årsmodell 1957 tillsammans med sambon Anneli Strand . Hans svarta hår är prydligt kammat till en rockabilly-frisyr.

”Omöjligt att samarbeta”

Han har varit rock ’n’ roll- och doo woop-livsstilen trogen ända sedan han valde att lämna The Boppers 1993. Bandet slog igenom stort med sina covers på 1950- och 60-talslåtar.

– Vi hade enorm framgång 1979, men precis som för de flesta andra så gick det också upp och ner. Men 1991 vände det igen när vi släppte en singel som hette ”Kissing in the moonlight”, som blev en jättehit. Då bestämde skivbolaget sig för att göra en hel skiva, där producenterna ville att jag skulle sjunga nio av elva låtar. Och det blir ju så att den som sjunger kommer i fokus. Tidningsfotograferna bad mig att komma lite längre fram och placerade mig i mitten och sådär.

Enligt Peter Jezewski började en allt sämre stämning sprida sig mellan bandmedlemmarna.

– Det blev omöjligt att samarbeta.

Gjorde en hämndkupp

Allt kulminerade när två olika producenter valde att ta handen från The Boppers på grund av samarbetssvårigheterna. Peter Jezewski menar att han var tilltänkt att lägga sången på låten ”Every little thing”, vilket bandmedlemmarna i The Boppers inte gick med på.

– Det där med låten, det var snöpligt för mig, men egentligen brydde jag mig inte så mycket. Men jag tyckte att det var ett helsike att vara i studion. Det var som en allergisk stämning mot mig, vad jag än sa så blev det fel. För mig var sista droppen när de sedan började bestämma låtar över huvudet på mig också. Då sa jag att nu får det vara.

I samma veva inledde Peter Jezewski en solokarriär, men behövde ändå fullfölja sitt kontrakt med The Boppers. Han följde med på diverse spelningar och framträdanden i olika tv-program, men med allt mer bristande entusiasm. I ett av de sista tv-framträdandena genomförde han till med en hämndkupp och tågade in i studion med gitarr och cowboyhatt – till bandmedlemmarnas fasa.

– Jag var ju basist i bandet. ”Vad tusan, du ska ju ha bas?” sa de. Nä, jag skiter i det. Det var ju ändå playback. Och så hade vi ju egentligen speciella frisyrer, men jag tog cowboyhatt i stället. Jag blev så vrång.

Hur är er relation i dag?

– Jättedålig. Men jag har ändå försökt sträcka ut en hand genom åren. Jag vill inte vara en bitter gammal gubbe. Jag är övertygad om att jag blev felbehandlad och att det är jag som har rätt. Oavsett vad, om de har en annan version, så var min känsla så övertygande stark att jag valde att sluta.

Sedan avhoppet 1993 har Peter Jezewski spelat i banden Peter and the Chiefs, som han också är grundare till, och i The Silhouettes. Han har även turnerat med hyllade niomannashowen ”Be Bob A Luba” och ”Rocken tog mitt liv” samt byggt upp en solokarriär. Hans 40 år i artistbranschen firas med en tillställning på Stora Skuggan den 22 juli.

The Boppers tog avstånd

Men någon återförening av The Boppers, som också firar 40 i år, blir det inte.

– Vi har försökt få till en återförening. Jag får ju frågan om det och för fansen kan det ju vara fantastiskt kul. Och vi började prata lite om det, men så hände något och då tvärvände det.

”Något” var Peter Jezewskis beslut att spela på Sverigedemokraternas sommarfestival förra året.

– Då blev det totalnit med The Boppers. Jag kan inte ens förklara hur mycket nit det blev. De gick ut på sin hemsida med hur mycket avstånd de tog från mig.

I höst är Peter Jezewski aktuell med tio föreställningar på Intiman i Stockholm.

Peter Jezewski om...

... spelningen på Sverigedemokraternas sommarfestival 2016

– Jag spelar för mitt uppehälle. Den här gången var det för ett folkvalt parti, jag skulle inte spela för IS eller något terroriststämplat eller brottsligt. Jag är inte rasist, fascist eller nazist. Men jag sympatiserar men några av frågorna, som invandringspolitiken eller frågorna de driver för fattigpensionärerna. Men jag propagerar inte och jag sprider inget politiskt budskap. Det har verkligen drabbat mig, även ekonomiskt. Det är synd att det blev sådana konsekvenser, men jag kan inte ångra det.

Peter Jezewski om...

... alkoholmissbruket

– Jag började grunda med alkohol redan som 9-åring. Jag fastnade i den där alkoholen. Det hade jag kanske gjort ändå, men i den här branschen går det ju lite hand i hand. Så jag har kämpat i många år för att bli av med det där beroendet. Det har varit ett himmelrike att få leva på musiken, men det blev ju ett helvete när man inte kunde vara utan sprit. Men nu har jag inte druckit en droppe på över fyra år.

LÄS OCKSÅ Peter Jezewski om SD-spelningen: ”Jag kan inte ångra det”

Peter Jezewski om...

... karate

– Jag håller på med en karatestil som heter okinawan goju ryu. Den 24 juli åker jag till Okinawa i Japan på karateläger. Jag har haft svart bälte i sju, åtta år och andra graden i drygt fyra år. Med lite tur hinner jag gradera till tredje. Det blir fantastiskt. Jag hoppas bara att hjärtat orkar med.

Peter Jezewski om...

... mötet med Priscilla Presley

– Anneli och jag blev inbjudna till hennes show i Malmö för att överlämna ett diplom från fancluben. Efter showen träffade vi henne backstage och hon fick min jubileumplatta. ’Wow’, sa hon och tyckte det var fantastiskt att jag har skrivit så många låtar själv och att jag har den stil jag har. Hon fick ett signerat exemplar.