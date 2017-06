Princes stora och lila mästerverk fyller 33

1. ”Live at the Carrier Dome” (dvd, Prince)

Nya boxens klimax. Konserten visar en ung artist som, på ren och furiös vilja, vill bräcka allt och alla. Bilden och ljudet är precis som Bruce Springsteens liveupptagning i ”Darkness on the edge of town”-boxen mer bootleg än officiell proffsutgåva. Men på den tiden, i mars 1985, var setlistan som ett ”Greatest hits”-album. Det finns inga poänglösa minuter. Prince både låter och ser ut som en Little Richard från framtiden.

2. ”Another lonely Christmas” (singelbaksida, Prince)

Det säger en del om Princes kreativa tsunami mellan 1982 och 1988 att låten gömdes på en singelbaksida. Den kunde ha platsat på nästan alla skivor som Prince släppte på 80-talet.

3. ”Sign 'O' the times” (album, Prince)

Bör alltid nämnas. På den omöjliga frågan om vad som är tidernas bästa album svarar jag alltid ”Sign 'O' the times”. Och varje gång jag lyssnar på titelspåret, "Housequake”, ”It, ”Forever in my life”, ”It”, ”Hot thing”, ”U got the look”, ”Strange relationship”, ”If I was your girlfriend”, ”The cross”, ”Adore”, med flera känns ”världens bästa” som en underdrift.