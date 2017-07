Artisterna: ”Män måste ta ansvar för sexövergreppen”

Slår tillbaka efter massorna av anmälningar om sexbrott: ”Skäms över att vara man”





Det händer i deras publikhav.

Våldtäkterna. Trakasserierna. Kränkningarna.

Nu tar Sveriges artistelit ställning mot övergreppen.

– Vi som män måste ta ett ansvar, säger Dennis Lyxzén, frontfigur i INVSN.

Det som inte får hända alls har hänt – igen.

En ung tjej misstänks ha blivit våldtagen i publikhavet under Håkan Hellströms konsert på Bråvallafestivalen.

Sonny Fahlberg från Norlie & KKV står i VIP-området. Det är bara några timmar innan duons egna spelning på samma festival och han känner sig frustrerad och ledsen.

– Det är förjävligt. Vi har många kvinnliga fans och man mår dåligt av tanken på att … att vi lockar dit förövarna, för att de vet att det kommer att vara tjejer där. Det är dudes som förstör för kvinnor som vill ha kul på festival. Det får fan räcka nu, säger han.

– Jag skäms för att vara man i en sådan här situation. Jag förstår inte hur andra män kan göra så här mot kvinnor. Det är fruktansvärt.

”Kan inte tro det är på riktigt”

Under Bråvallafestiven i år har det hittills anmälts 22 fall av sexuella ofredanden och fyra våldtäkter. Under samma helg har två misstänkta våldtäkter anmälts under Cityfestivalen i Västerås. Två veckor tidigare anhölls en man misstänkt för att ha våldtagit en 18-åring i publikhavet på Summerburst i Stockholm.

– Man kan nästan inte tro att det är på riktigt. Man blir mållös. Det är så overkligt. Det blir som att det är normaliserat att det händer på så offentliga platser och ingen ser. Det är helt absurt och så frustrerande, säger pojkbandet FO&O.

Majoriteten av offren är kvinnor och förövarna är män. Nu uppmanar artisterna männen att ta ansvar. Över sig själva och sina vänner.

– Det är 2017 nu, det finns så mycket acceptans men också så mycket hat. Man måste undervisa om vad som kan hända på riktigt och bemöta killar som blir präglade av machokulturen i tidig ålder. Jag tror det ligger mycket i livskunskapen, säger Felix Sandman i FO&O.

”Killar måste prata med varandra”

Om killarna börjar prata med varandra kan de också hitta stöd i att våga säga ifrån när något känns fel.

– Både tjejer och killar kan ju bli våldtagna men eftersom det är mest tjejer man får rapporter om så tror jag att killar måste prata med varandra. Om de ser någonting måste de säga någonting, för det är inte alltid tjejer vågar säga någonting eller anmäla, säger Peg Parnevik , artist och poddare.

Om man som tjej råkar ut för något, vad ska man göra?

– Anmäla och våga säga till. Det är många tjejer som jag känner som inte vågar, för det är pinsamt, det är skämmigt man vet inte, tänker ”var det mitt fel eller vad var det som hände?”. Våga säga något – för då kanske du hjälper någon annan.

”Män måste ta ansvar”

Dennis Lyxzén har spelat på festivaler i 25 år och upplever att övergreppen alltid funnits, men att det är först nu kvinnorna börjat säga ifrån.

– Kvinnor har fått nog av mäns övergrepp och att män behandlar kvinnor på det här sättet. När man var på festival förr då var det alltid att man hörde ”det var tre våldtagna på Hultsfred igår” och då var det som man ryckte på axlarna och tänkte att ”ja men det är ju festival, det är sånt som händer”. Vi måste vara väldigt noga att vi pratar om det ur ett manligt perspektiv om våra erfarenheter och att vi inte pratar för kvinnor som blivit utsatta. Jag tycker det är viktigt att prata om hur det är att vara man i ett sånt här samhälle och vad vi kan göra åt det.

Vad kan man göra?

– Som man tänker jag att kan man prata med varandra om varför sånt här händer. Vi som män måste ta ett ansvar, det kan aldrig falla på kvinnorna att de ska vara skyldiga för att övergreppen sker, det är faktiskt vi som måste skärpa oss. Att det anmäls och att vi pratar om detta gör att festivaltafsandet som folk tror de kan komma undan men förhoppningsvis försvinner ganska snabbt, säger han.

– Det handlar jättemycket mer om en manlig kultur utan våldtäkter eller övergrepp i världen. En festival är en mikrokosmos av en stor värld, så det handlar jättemycket om att få en kultur där män inte begår övergrepp. Vi måste nog krossa patriarkatet först, säger Dennis Lyxzén.

