Coldplay annonserar ny spelning på Ullevi

Nyligen stod det klart att Coldplay spelar på Ullevi i Göteborg den 25 juni nästa år. Trycket på biljetterna var högt och de sålde slut i rekordfart.

Nu sätter det brittiska bandet in en extrakonsert den 26 juni, meddelar Luger i ett pressmeddelande.

Biljetterna till spelningen är redan släppta.

Senast Coldplay besökte Sverige var i somras, och då sålde de ut i Friends Arena i Stockholm. De två konserterna i Göteborg blir bandets enda stopp i Norden under Europaturnén A head full of dreams.