Zara Larsson dominerar P3 Guld

FAKTA

Årets artist:

Håkan Hellström: "Du gamla du fria"

Laleh: "Kristaller"

Little Jinder: "Allting suger"

Tove Lo: "Lady wood"

Zara Larsson: samlad produktion

Årets grupp:

Death Team: samlad produktion

Galantis: samlad produktion

Herbert Munkhammar & Michel Dida: samlad produktion

Kent: samlad produktion

Norlie & KKV: "Alla våra låtar"

Årets låt:

Zara Larsson: "Ain't my fault"

Laleh: "Bara få va mig själv"

Miriam Bryant: "Black car"

Galantis: "No money"

Mike Perry featuring Shy Martin: "The ocean"

Årets nykomling:

Ana Diaz: samlad produktion

Cherrie: "Sherihan"

Hanna Järver: samlad produktion

Peg Parnevik: samlad produktion

Rein: samlad produktion

Guldmicken (årets live):

Håkan Hellström

Kent

Miriam Bryant

Niki & The Dove

Zara Larsson

Årets pop:

El Perro Del Mar: "Kokoro"

Hanna Järver: samlad produktion

Niki & The Dove: "Everybody's heart is broken now"

Södra Station: samlad produktion

The Radio Dept: "Running out of love"

Årets rock/metal:

Bombus: "Repeat until death"

Cult of Luna & Julie Christmas: "Mariner"

Dark Funeral: "Where shadows forever reign"

Twin Pigs: "Chaos, baby"

Viagra Boys: samlad produktion

Årets hiphop/soul:

Cherrie: "Sherihan"

Jireel: samlad produktion

Parham: "Hemma här"

Silvana Imam: "Naturkraft"

Yemi: "Neostockholm"

Årets dans:

Acronym: samlad produktion

Brohug: samlad produktion

Dorisbug: "Irrbloss"

Galantis: samlad produktion

Rein: samlad produktion