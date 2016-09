Så bra var Justin Biebers premiär på Europaturnén i natt

Betyg låt för låt

I'll show you

”My life is a movie and everyone's watching”.

The feeling

Ett utmärkt exempel på hur Justin Bieber gifter brisig r'n'b med

självklara poprefränger. Och akrobater, i det här fallet.

Boyfriend

Det är glädjande att Bieber på sin Purpose World Tour vågar lita så

mycket på sina nya låtar. Men den här gamla godingen kommer vi

naturligtvis inte undan.

Cold water

En lägereldsvariant av låten popstjärnan just gjort med Major Lazer och MØ.

Love yourself

Den Ed Sheeran-skrivna trudilutten blir ett kvitto på att beliebers i

alla länder låter lika mycket.

Been you

Ljusblå r'n'b-pop och dansuppvisning på scenen.

Company

Justin Bieber går fram och tillbaka på catwalken iförd sin egen merch,

som en reklampelare för sig själv, och sjunger fagert för fansen

längst fram.

No sense

Beatet är briljant. Travi$ Scott-samarbetet hör till Biebers bästa låtar.

Hold tight

Slow-jam som är det närmaste Justin Bieber kommer R. Kellys snusksoul i kväll.

No pressure

Hiphop med Big Sean i backtracksen. Refrängen är lika stor som hela

den lilla vulkaniska ön.

As long as you love me

På-liv-och-död-balladen stöps om från lägereldslåt till hårt

elgitarrs-jam. Och så kan vi bocka av den gamla goda rocken.

Children

Popstjärnar flashar sitt världssamvete till Skrillex-beat.

Let me love you

”Nah nah nah”-refrängen dränks nästan av Islands 20 000 beliebers och

deras mammor.

Life is worth living

Urtjusig och okomplicerad pianoballad i vilken Justin verkligen visar

vilken formidabel sångare han är, sittande på scenkanten i grå hoodie.

What do you mean?

Låten! Beatet! Stämningen!

Baby

Tonårspop och idoldyrkan blir nog inte mer pirrig och pur än såhär.

Purpose

Justin dricker till och med vatten som en popstjärna. Jättelänge, med

ryggen mot publiken, i Public Enemy-t-shirt. Efter ett djupt tal om

varför vi egentligen är här sjunger han den här flygelballaden.

Sorry

Ja. Publiken gör ”vulkanen”. Sedan får refrängernas refräng avsluta

under artificiellt guldregn och kronisk allsång. Gåshud hela vägen

tillbaka till Keflaviks flygplats.