Danny Saucedo får egen show

Föreställningen ”Nu” har premiär den 25 januari.

”Jag vill flytta fram markören för vad ”show” i Sverige innebär. Vi satsar på mycket ny teknik men självklart även på förstklassig dans och koreografi. Jag strävar alltid efter att få skapa en show jag själv vill se”, säger Danny Saucedo, 30, i en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT.

Showen, som sätts upp på Hamburger Börs regisseras av Bounce-profilen Fredrik "Benke" Rydman som just nu är aktuell med sin egen tolkning av "Nötknäpparen" på Dansens hus i Stockholm.

Lång karriär

Danny slog igenom i ”Idol” där han kom på sjätteplats 2006. Han fick hits med singlarna ”Tokyo” och ”Play it for the girls” och bildade senare gruppen EMD tillsammans med ”Idol”-kollegorna Mattias Andréasson och Erik Segerstedt.

Han har dessutom tävlat i Melodifestivalen, tre gånger som artist och ytterligare en gång som låtskrivare. 2013 var han programledare för samma tävling tillsammans med Gina Dirawi och i höst är han aktuell som en av deltagarna i TV4-programmet ”Så mycket bättre”.

Föreställningen på Hamburger Börs spelas fram till den 29 april, och biljetterna släpps den 26 september, skriver TT.