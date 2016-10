Linus Wahlgren i ”The book of mormon”

När ”The book of mormon” har premiär på Chinateatern i vår är det med Per Andersson och Linus Wahlgren i huvudrollerna.

Musikalstjärnan Linus Wahlgren och komikern Per Andersson ska under våren spela två missionärer i ”The book of mormon”. Musikalen har premiär den 26e januari på Chinateatern i Stockholm.

– Det är den absolut roligaste musikal jag har sett. Jag såg den tidigt på Broadway och kände bara ”det här måste jag få vara med i”, säger Linus Wahlgren i intervjun. LÄS OCKSÅ Komikern: ”Har ollat en Picasso”

Det är vid årsskiftet som Linus Wahlgren lämnar sin nuvarande huvudroll som manusförfattaren David Shane i ”Bullets over Broadway” för att ta sig an rollen som Elder Price. Göta Lejon gick nyligen ut med att det blir Rennie Mirro som tar över efter Linus.

Stora framgångar

Musikalen har nått stora stora framgångar i både USA och England och nu är det dags att ta över Sverige.

– Grundstommen är ju så pass bra att den ska vi inte ändra men man kan ju förädla. Och sen vill man ju ge sig in och göra sin version av karaktären, säger Per Andersson till DN.

Det är skaparna av South Park, Trey Parker och Matt Stone, som skrivit originalversionen av ”The book of mormon”. Musikalen översätts till svenska och ska regisseras av Anders Albien. LÄS OCKSÅ Linus Wahlgren: Jag mådde jävligt dåligt