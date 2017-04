Ellen Bergström vilade upp sig med föräldrarna och exet

Ellen Bergström kollapsade efter ”Let’s dance” i fredags.

Under helgen har hon vilat upp sig ihop med föräldrarna – och exet Mike Radoor.

– Han har en nära relation till mina föräldrar, säger Ellen Bergström.

Ellen Bergström , 26, kollapsade mitt under intervjun med Nöjesbladet efter fredagens ”Let’s dance”.

– Jag blev så varm i huvudet, jag svettades. Det var svårt att prata eller tänka, jag kunde inte få fram ord, det var lite snurrigt i hjärnan. Det var en jobbig dag. Det jobbigaste är ju att man ska upp och prestera och visa upp en dans för så många människor. Jag är typ imponerad av mig själv att jag kunde prestera så bra trots omständigheterna, säger hon nu.

”Jag bara åkte”

Hon leddes ut av sin dansare Jonathan Näslund och kördes sedan direkt hem till sina föräldrar i Vingåker.

– Jag åkte med mamma och pappa hem. Jag åkte inte ens hem och hämtade grejer utan jag bara åkte. Där försökte jag vila, men jag blir i fixarmode där och hjälpte mamma att rensa ur hennes garderob i fem timmar.

Där återförenades hon också med sitt ex, entreprenören Mike Radoor som hon gjorde slut med under dramatiska former innan säsongsstarten av ”Let’s dance” efter en ”tabbe” från hans sida.

Åt middag med exet

I helgen delade de båda bilder i sociala medier från en gemensam grillmiddag.

– Vi är fortfarande vänner och Mike har haft en väldigt nära relation till mina föräldrar. Han kommer från Danmark och har ingen familj här. Vi umgås som vänner, säger hon.

Nu mår hon rejält mycket bättre.

– Ja gud, mycket bättre. Jag är som en ny människa. Jag åkte till Stockholm igen i går morse och tränade åtta timmar i streck eftersom vi inte tränade i lördags. Det gick jättebra, vi har aldrig tränat så mycket. Vi tränade mer i går än hela förra veckan.

Fotnot: Nöjesbladet har varit i kontakt med Mike Radoor som inte vill kommentera relationen till Ellen.

