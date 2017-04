Sände vädret för sista gången – kom för sent

”Ljudteknikern kom springandes och sa ”Helen, det är du nu!”









Meteorologen Helen Tronstads sista dag i rutan fick ett snöpligt slut.

Hon kom nämligen för sent till sin egen sändning.

– Hon sa ”Helen, take it away, och så var det tomt i rutan”, säger Helen Tronstad.

– Nu kära tittare är det dags för vår meteorolog Helen Tronstad att ge sin sista väderprognos här i Gomorron Sverige. För sen blir det långledigt i form av en välförtjänt pension, så take it away Helen, sa kollegan Åsa Avdic efter nyhetssändningen i ”Gomorron Sverige” i SVT i morse.

Men någon Helen syntes inte till. Efter omkring tio sekunder kom Helen Tronstad springandes in i rutan, med andan i halsen.

– Även om studion är 30 meter bort så vet jag sen gammalt att man inte kan springa in i studion. För då tar man ett par meningar och sen har man ingen luft kvar. Och det hände ju den här gången också, säger Helen Tronstad till Nöjesbladet.

Helen Tronstad glömde bort att det inte var något lokalväder, och satt i godan ro på sitt kontor där hon förberedde sig. Hon var lite nervös inför sista sändningen, men kände sig redo.

– Ljudteknikern kom springandes och sa ”Helen, det är du nu!”, säger hon.

”Ett snöpligt avslut”

Trots det klarade hon av sändningen, med en liten andningspaus i mitten. När väderprognosen var avklarad gratulerades hon med blommor i direktsändning. Helen Tronstad fyller 65 till vintern, men väljer att gå i pension lite tidigare för att få en lång sommar på torpet. Nu ser hon fram emot ledigheten.

– Det känns jättebra, men det är synd att det blev ett snöpligt avslut, säger hon.

De senaste dagarna har det ramlat in mängder med hälsningar och tusentals kommentarer på Facebook, från tittare som vill visa henne sin uppskattning.

– När man står där framför kameran ser man aldrig reaktionerna från tittarna, så det känns fint att få veta att de har tyckt om en, säger hon.

Trots att hon känner sig nöjd med beslutet att gå i pension, var det ändå lite sorgligt att ta sig till jobbet för den sista sändningen.

– Jag tänkte det när jag cyklade till jobbet vid 03.45, och det fortfarande var mörkt ute och fåglarna kvittrade, att det är sista gången jag cyklar så här till jobbet. Och då kändes det vemodigt, säger Helen Tronstad.

