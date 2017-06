De gästar ”Lotta på Liseberg” 2017











Allsången på Liseberg fortsätter även i sommar.

För nionde året i rad sänds ”Lotta på Liseberg” på måndagskvällar i TV4.

Här är alla artister som ställer sig på nöjesparkens scen.

19 juni: Peg Parnevik , Christer Sjögren, Liam ”LIAMOO” Cacatian Thomassen, Magnus Johansson och Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia.

26 juni: Arvingarna, Rhys, Samir & Viktor.

3 juli: Benjamin Ingrosso, Måns Zelmerlöw , E-Type och Elisabeth Andreassen.

10 juli: Robin Stjernberg, Rikard Wolff, Elisa Lindström, LaGaylia Frazier och Kristian Kostov.

17 juli: Robin Bengtsson, Shirley Clamp, Tommy Nilsson och Shirin.

24 juli: Lill-Babs, Siw Malmkvist & Ann-Louise Hanson, Mariette, Sigvart Dagsland, Per Andersson & Linus Wahlgren.

31 juli: Dolly Style, Martin Stenmarck, The Phantom Of The Opera/GöteborgsOperan och Linnea Henriksson.

14 augusti: Bo Kaspers Orkester, Wiktoria, Janice och Tomas Ledin.

