Sjukdom hotar två ”Let’s dance”-deltagare

Anja Pärson till läkare











1 / 6

”Let’s dance” har knappt hunnit börja innan tävlingen hotas av sjukdom.

Inför program två är både Anja Pärson och Stina Wollter däckade.

”Ska till läkare i dag, misstänker bihåleinflammation och öroninflammation” skriver Pärson på instagram.

Anja Pärson , 35, och Stina Wollter , 52, imponerade båda stort när ”Let’s dance” hade säsongspremiär på TV4 i fredags.

Men hur det ska gå i det andra programmet är luddigt för den tidigare skidhjälten och den kroppsaktivistiska konstnären. Det är dags att träna inför nästa nummer nu, men både Pärson och Wollter är däckade hemma i sina sjuksängar.

Anja Pärson till läkare

Anja Pärson har varit förkyld i veckor och blev helt orkeslös efter den första tävlingshelgen. Hon misstänker mer än en inflammation i kroppen.

– Ska till läkare i dag, misstänker bihåleinflammation och öroninflammation, då jag haft lock i öronen i flera dagar och ont. Dålig tajming just nu!! Hatar att vara sjuk! skriver Pärson på instagram.

Hon håller dock modet uppe, med frukost på sängen från flickvännen Filippa Rådin , som hon kärlekshyllar som ”älskade krigarkvinna”.

Stina Wollter: ”Ni kommer känna doft av vitlök”

Stina Wollter konstaterar också att kroppen har riktigt dålig tajming. Hon har svårt att sova, på grund av vad hon kallar för ”förkylningen från avgrunden”.

– May the force be with me … Nu blir det kurer för hela slanten. Ni kommer känna doft av vitlök och ingefära från Smygehuk till Övertorneå, lovar konstnären på sin instagram.

FAKTA ”Let’s dance” 2017 – deltagare: Anja Pärson (med Calle Sterner) Anders Öfvergård (med Cecilia Ehrling Danermark) Dominika Peczynski (med Martin Drakenberg) Ellen Bergström (med Jonathan Näslund) Jesper Blomqvist (med Malin Watson) Johannes Brost (med Jasmine Takács) Messiah Hallberg (med Nathalie Davidsson) Mikaela Laurén (med Kristjan Lootus) Samir Badran (med Sigrid Bernson) Stina Wollter (med Tobias Bader) Läs mer

LÄS OCKSÅ Anja Pärson vill släppa hämningarna i ”Let’s dance”

LÄS OCKSÅ Samir till ”Let’s dance”-Sigrid: ”Säg du är kär i mig”

LÄS OCKSÅ Här tar han död på ”Arga snickaren”

LÄS OCKSÅ ”Let’s dance”-Stina: ”Dansade i ett annat universum”