Nu kan du plugga ”Skam” på universitetet

Harry Potter, Linnéuniversitetet, Kamlar/Växjö, 7,5 poäng

”Kursen ger kunskap om J. K. Rowlings författarskap samt intermediala perspektiv på Harry Potter och hans världar, särskilt film och litteratur. I kursen ingår litteraturvetenskaplig terminologi, samt studier av fantasygenren. Kursen examineras genom ett självständigt fördjupningsarbete”

Chick lit, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö, 7,5 poäng

”Kursen behandlar, mot bakgrund av klassisk kvinnolitteratur, samtidens chick lit, som utifrån vardagens problem och glädjeämnen beskriver den moderna kvinnans liv”.

Våld i film och litteratur, Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö, 7,5 poäng

”Den här kursen ringar in hur och varför våldet attraherar och vilka betydelser vi kan tillskriva fiktionsvåld”.

Bob Dylan, Uiversitetet i Oslo, 10 poäng

I Oslo kan man fördjupa sig i artisten Bob Dylans musik och texter.

Lady Gaga and the sociology of fame, South Carolina, USA

Kursen går ut på att studera vad som gör artister, bland annat Lady Gaga, berömda och hur det påverkar samhället.