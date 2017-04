Därför frystes Tova-Sophia ut ur ”Sveriges modigaste”

Var uträknad redan från starten: "De var elakare än vad som syntes"















Hon gjorde en kaxig entré – och skulle skicka hem alla andra.

Nu kan Nöjesbladet berätta varför de andra deltagarna reagerade extra hårt – och fryste ut Tova-Sophia.

– Vi hade fått veta att utmanarna gjort en plan, säger deltagaren Izabella Andersson Acimovic.

Tova-Sophia Aronsson , 32, kom in som en kaxig utmanare i det etablerade gänget i ”Sveriges modigaste”.

– Jag är här för att vinna, säger hon direkt.

Du är bara med för 500 000 kr?

– Ja. Jag ska skicka hem er en efter en, säger hon och ber de andra att berätta om sig själva. Men alla blir uppretade och gaddar ihop sig för att skicka ut henne.

– De var mycket elakare än vad som syns på tv. Vid ett tillfälle lämnade alla bordet och jag satt kvar, de ignorerade mig och mötte inte min blick. Jag satt och lipade och produktionen fick rycka ut och säga att det inte är okej. Men jag stod på mig, säger hon.

Skrev i privat chattgrupp

Hon menar att vissa personers beteenden hängde kvar även månader senare på pressträffen. Efter att ha sett kvällens avsnitt har hon konfronterat de andra med sina känslor i deltagarnas privata chattgrupp.

– Jag tycker inte att det var okej, jag var inte elak mot någon, jag sa bara att jag var där för att vinna vilket ju alla var. Det roliga är att de som reagerade värst satt i tidigare avsnitt och sa att de skulle vinna, säger hon.

Daniel Atterhagen tycker också att Tova-Sophia kom in med ”fel attityd”.

– De andra utmanarna som kom in med en ödmjuk approach välkomnades. Vi var alla där för att vinna men det vi gick igenom gjorde att vi svetsades samman som grupp, ingen av oss försökte spela ett spel på det sättet som Tova-Sophia.

Hon säger att ni var elakare än vad som syntes i tv?

– Jag vet inte vad jag ska svara på det.

Sanningen bakom utfrysningen

Tova-Sophia skickades ut efter en klaustrofobisk lertävling i ett rör, där hon fick panik.

– Hon fick värre panik än vad som syntes. Då ville alla hjälpa henne, det är inte roligt att se någon så, hon hade mer panik än vad man såg i tv. Där vann hon vår respekt. Hade hon varit kvar hade attityderna nog ändrats, säger han.

Izabella Andersson Acimovic menar att Tova-Sophia var uträknad redan när hon kom in på grund av ett samtal med den första utmanaren, Felicia .

– Vi hade fått veta att alla utmanare hade paktat ihop en plan att komma in och manipulera oss, sedan kom Tova-Sophia in och spelade direkt. Då blev jag irriterad. Jag hade samma inställning som henne först, men det ändrades väldigt snabbt när jag kom in i gruppen. Men hade hon varit trevlig hade jag ändå tänkt att hon var falsk och spelade spel.