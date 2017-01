Kalle Lind imponerade direkt i ”På spåret”

Tiopoängaren på sista resan knäckte motståndarna















Kulturarbetaren Kalle Lind gjorde stark entré i femte avsnittet av ”På spåret”.

Var både rolig och avgjorde – och förstörde spänningen – genom att omedelbart rycka på en tiopoängare på sista resmålet.

Utan att på något sätt förminska Isobel Hadley-Kamptz och hennes kunskaper, kändes det ändå som att Kalle Lind var den som hade befälet både över sitt eget lag i förstaklasskupén och, så småningom, över hela tävlingen i sig.

På första musikfrågan prickade han elegant in att det var Stealers Wheel som sjöng ”Stuck in the middle with you” som Niklas Strömstedt så fint framförde. Oväntat skickligt, med tanke på att låten egentligen inte var någon jättehit och att den kom tre år innan Kalle Lind föddes 1975.

När sedan Charlotte Gyllenhammar /Erik Niva fortfarande hade häng på motståndarna inför sista resmålet, försvann allt hopp när Kalle Lind blixtsnabbt ryckte på tio poäng och svarade Halmstad.

Motståndarna irrade runt i hela Västergötland och det vet i sjutton om de någonsin hade hittat rätt, om inte stadens fotbollsarena Örjans vall hade nämnts på fyra poäng. Då sken Erik Niva upp av lättnad och ryckte på fyra poäng.

Men då var matchen redan avgjord.

Så bra var lagen

++++

Isobel Hadley-Kamptz/Kalle Lind

Hon är krönikör, kulturskribent och författare. Han är krönikör, författare och programledare. Båda är kända i en lite snävare krets. Känns mycket mer samspelta än motståndarna, verkar ha roligt ihop. Fick 38 poäng. Högst hittills den här säsongen.

++

Charlotte Gyllenhammar/Erik Niva

Han är fotbollsskribent i Aftonbladet och expertkommentator i Viasats sändningar. Hon är konstnär och har varit professor vid Konsthögskolan i Malmö. Känns fortfarande som de tävlar var för sig. Dåliga på populärkultur. Fick 25 poäng.

Så bra var musiken

++++

Niklas Strömstedt gjorde finkänsliga tolkningar av både Alf Hambe och Stealers Wheel. Den sistnämnda så bra, att jag kände mig manad att leta upp deras gamla inspelningar på Spotify.

▪▪▪

Bästa repliken: Det är historisk smärta på alla håll! (Isobel Hadley-Kamptz, när hon insåg att hon hade både nynnat/sjungit och inte kunnat svara på musikfrågan inför sådär 2,5 miljoner tv-tittare).

Svåraste frågan: Inget av lagen hade en aning om vad nomadtälten som folk i Mongoliet bor i. Rätt svar: Jurta.

Oväntat skvaller: När scenkonstnären Ika Nord var rätt svar på en fråga, passade Kalle Lind på att berätta både vem hon hade varit ihop med och vem han trodde hon var ihop med nu.

Bästa historien: Kalle Lind lät oss också få veta att när Leif GW Persson och Jan Guillou , på den tiden de var bästa polare, var ute och red till häst i Mongoliet tillsammans, så retade GW sin kompis genom att sjunga Cacka Israelsson -låten ”En sliten grimma”.

Hur visste Kalle Lind detta?

Och framför allt: Kan Camilla Kvartoft övertyga Leif GW Persson om att sjunga några strofer av den i repris, i ”Veckans brott”?