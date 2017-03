Anja Pärson tävlar i ”Let’s Dance” efter sjukdomskaoset

Anja Pärson: ”Allt sitter i det mentala”

Anja Pärsons ”Let’s Dance”-medverkan har hotats av sjukdomar.

Nu är hon redo att tävla efter kaosveckan.

– Allt sitter i det mentala sägs det!, skriver hon på Instagram.





Anja Pärson , 35, har haft en jobbig vecka som har hotat hennes medverkan i kvällens ”Let’s Dance”. Hon mått rejält dåligt och fått ställa in träningar.

”Jag har dubbla inflammationer i öron, bihålor och påväg till lunginflammation. tvingad till vila försöker vi ändå memorera och göra allt vi kan för att hinna ikapp alla andra som tränar för fullt” skrev Pärson på Instagram för några dagar sedan.

Hon har legat däckad i förkylningen, men nu verkar den före detta alpinstjärnan vara på bättringsvägen. I kväll tävlar hon tillsammans med danspartnern Calle Sterner . Under dagen postade Anja Pärson en selfie på Instagram där hon står framför en palmbild.

”Allt sitter i det mentala sägs det! Hittade en härlig backdrop, så nu när jag är bland palmer och sol så ska det gå vägen ikväll.”, skrev hon till bilden.

”Ismassage och smärtstillande”

Även radioprofilen Stina Wollter , 52, har haft det kämpigt. Förkylningar drabbade även henne, och i onsdags stukade hon foten.

”Med arnika inifrån och utvärtes, attackvila, ismassage och smärtstillande är jag On My Way. Ingen förkylning eller vrickning stoppar när #stinawollterdansarförlivet i sitt stökiga kök.”, skrev Stina Wollter på sin Instagram under gårdagen.