Filmgurun Ronny Svensson missade TVÅ filmfrågor





Säsongens mest spännande avsnitt av ”På spåret”.

Men trots att han vann, lär nog TV 4:s filmrecensent Ronny Svensson bli retad många gånger framöver för att han inte klarade programmets två (!) filmfrågor…

Att vara med i ”På spåret” är riskfyllt.

Man kan genom att vara väldigt allmänbildad, vara bra på att lösa Kristian Luuks och Fredrik Lindströms luriga ledtrådar på resmålen eller bara genom att ha tur, att frågorna handlar om något man är specialintresserad av, framstå som en väldigt smart människa.

Man kan också sitta där, bildligt talat, med rumpan väldigt, väldigt bar.

Genom att inte kunna något som miljoner i tv-sofforna kan svaret på. Eller genom att bli nervös och stressad och helt enkelt bli alldeles tom i huvudet, trots att man, egentligen, mycket väl vet svaret på frågan.

När Anne-Lie Rydé och TV 4:s filmexpert Ronny Svensson introducerades i början av fredagskvällens ”På spåret”, sa han:

- Musiken och filmen är min passion, jag räknar med sådana frågor, inget annat.

Han blev bönhörd.

Två musikfrågor är det ju alltid och där tog duon full pott.

Filmfrågor dyker inte upp så ofta, men här var det två stycken.

Kring resmålet Teheran en om Ben Afflecks ”Argo”. Oscarsvinnare för bästa film så sent som för fyra år sedan.

- Fattar du att jag kommer att bli mobbad för det här. Jag kommer inte på det. Det är en ren skandal! utbrast Ronny.

På resmålet Manchester efterfrågade man vem som knäckte tyskarnas hemliga koder under andra världskriget. Ronny visste mycket väl att Benedict Cumberbatch spelade honom i ”The imitation game”, flerfaldigt Oscarsnominerad för bara två år sedan. Men kom inte på att det var Alan Turing (1912–1954).

En tröst var förstås att duon ändå vann den hittills jämnaste och mest spännande matchen. Enda gången under säsongen när båda lagen hade segerchans inför den sista musikfrågan.

Så bra var lagen:

+++

Anne-Lie Rydé/Ronny Svensson

Hon är framgångsrik pop- och schlagersångerska sedan 1980-talet. Har gjort både krogshow och Melodifestivalen. Han är mest känd som filmkritiker i TV 4:s Nyhetsmorgon. Duon har härlig kemi ihop, de har känt varandra sedan 1979. Fick 29 poäng.

++

Kristoffer Appelquist/Bea Uusma

Han är stå upp-komiker, med flera egna shower bakom sig. Har också varit med i humorprogram som ”Parlamentet”. Hon är läkare och Augustprisbelönad författare. Fungerar bra ihop, han visade stundtals med kul repliker att han är komiker. Fick 26 poäng.