Nu fläckas bilden av populära David Letterman

Hängs ut som argsint, tunnhudad och gubbsjuk

HOLLYWOOD. Han var känd som en av tv:s roligaste underhållare.

Men bakom kulisserna var det inte lika kul att vara i närheten av David Letterman.

– Så länge han inte var otroligt olycklig var han aldrig riktigt bekväm, säger en av hans före detta manusförfattare.

Gamla medarbetare till David Letterman uppger att hans personlighet inte var något att skratta åt Foto: Eric Risberg / AP TT NYHETSBYR N

Medarbetare beskriver i Jason Zinomans biografi, ”Letterman: The last giant of late night”, tv-värden som argsint, tunnhudad, gubbsjuk och många gånger elak.

– Det kom alltid en tid när han vände sig mot en, säger en dem som jobbade för Letterman under hans båda pratshower.

När NBC 1993 valde Jay Leno som efterträdare till Johnny Carson gick Letterman till CBS.

För ”Late show with David Letterman ” fick han 140 miljoner kronor - en rekordlön på den tiden.

Ändå var han enligt rapporten i New York Daily News olycklig.

– Han klagade från start, minns en producent.

– Det blev värre när han gick till CBS, säger orkesterledaren Paul Shaffer .

Skämtade om urringning

– Han överdrev varje fel, varje liten brist. Sämst trivdes han när han låg etta på tittartoppen.

Komikern Rich Hall chockades av värdens hårda yttre när han följde efter Andie MacDowell , som just floppat i sändning.

Innan kamerorna slogs på lutade sig Letterman fram och fräste, ”Tänk att vara gift med den f-n”.

Framgången förändrat den tidigare pryde Letterman som allt oftare började boka supermodeller.

Intill Jerry Hall och hennes djupa urringning urbrast han i sändningen, ”Jag drabbas av den hemska känslan att jag har pumpat mina däck för hårt”.

I ett annat inslag sög han på Jennifer Anistons hår.

Framstod som en ”snuskgubbe”

Zinoman skriver att satiren efter ett tag bleknade och att Letterman alltmer framstod som den han var - en rik och berömd man som levde ut sina fantasier.

Det blev inte bättre av att kameran vid hans kommentarer ofta vilade på Jennifer Anistons eller Gwen Stefanis ben.

– Ibland framstod han som en gammal snuskgubbe, säger en av huvudförfattarna, Eric Stangel .

Den imagen fick en helt ny innebörd

när Lettermans otrohet med praktikanter rullades upp 2009.

2015 gick Letterman i pension – efter 35 år som pratshowvärd.

Sedan dess kan han ha insett hur han var på jobbet. När tidsskriften New Yorker nyligen frågade vad han var mest stolt över i karriären, svarade han:

– Jag kunde ge folk jobb. Det är en prestation.