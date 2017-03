”Ex on the beach” får nytt studioprogram

Emilie Roslund ska analysera bråken – varje vecka











Varför drinkar kastas, varför manliga deltagare kallar sig för alfahanar och varför bråk utbryter.

Det är alla frågor som kommer diskuteras i det nya webbprogrammet ”Exen berättar allt”.

– Vi ska djupanalysera bråken, säger Emilie Roslund, som är programledare.

På måndag drar en ny säsong av tv-programmet ”Ex on the beach” igång. Inför årets säsong får programmet ett nytt, mindre webbprogram, där alla veckans bråk ska analyseras.

I ”Exen berättar allt” kommer de deltagare som varit inblandade i veckans dramatiska händelser få svara på frågor kring vad som hände och varför.

– Vi kommer att djupdyka i de dramatiska punkterna från de här dagarna. Vi ska djupanalysera bråken. Jag är väldigt intresserad av frågor som rör sex och relationer och det är minst sagt vad det här programmet handlar om, säger Emilie Roslund , som är programledare, till Nöjesbladet.

Ska addera feministiskt perspektiv

Emilie beskriver sig själv som feminist och planerar att nyansera bråken och samtidigt addera ett feministiskt perspektiv till diskussionerna.

– Till exempel kan vi snacka om att det är klart att den där tjejen kan ligga med de där killarna och ställa frågan: ’Vad har ni för issues ni killar som har något problem med det? Det ligger ju hos er’.

Under tidigare säsonger har det kommit synpunkter från både deltagare och tittare kring att ”Ex on the beach” visar upp en förnedrande kvinnosyn, är det något ni ska diskutera?

– Jag är inte så djupt insatt i de andra säsongerna. Jag kan främst prata om denna och här tycker jag att det är så jävla nice som feminist att se ett program där tjejer är sexuella och pratar om lust och sex på ett positivt sätt. Det finns något uppfriskande i det.

Samtidigt finns det ju killar som beskriver sig själva som alfahannar?

– Det är ett exempel på något jag kommer bryta ner och fråga ’vad menar du?’, säger hon.

”Exen berättar allt” har premiär på dplay den 24 mars.