Skam-Isak och Even årets tv-par i internationell omröstning





Tittarna har talat.

Isak och Even i populära serien ”Skam” är årets tv-par.

De norske guttene toppar en omröstning som nättidningen E! Online låtit göra.

E! Online beskriver Isak och Even från norska tv-serien ”Skam” som ett ”oväntat kraftverk”. De knockade allt möjligt motstånd och kammade hem titeln ”Årets tv-par” i sajtens traditionsenliga omröstning.

Omröstningen sker i olika etapper. Den sjätte och sista rundan sållade fram två finalpar, där Isak och Even till slut vann med 55,3 procent av rösterna mot farligaste konkurrenterna Magnus och Alec från ”Shadowhunters” som fick 44,7 procent av rösterna. Man kan rösta hur många gånger man vill. Sista rösten kom in under måndagen, då omröstningen stängde.

”Så tacksam”

Henrik Holm , som spelar Even i serien, tackar fansen för vinsten på sin Instagram .

”Ni är bäst! Så tacksam för alla dedikerade och stöttande fans. Vi vann tillsammans”, skriver han och avslutar inlägget med en hjärtsymbol och hashtaggen #alterlove.

