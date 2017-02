Persbrandt i europeiskt elitförband

Klar för ny tv-serie

De senaste tre åren har Mikael Persbrandt jobbat med internationella filmmakare.

Nu är det klart att hans nästa projekt blir svenskt.

I tv-serien ”NoMan” ska han spela huvudrollen i en hårdkokt serie om en elitstyrka inom Europol.

”Allt är klart”, skriver Persbrandts representantföretag, Indio Management, på sin hemsida.

Persbrandt, 54, ska spela huvudrollen.

”Mikael har länge velat göra en serie med ett aktuellt och spännande tema”, uppger hemsidan.

Bakom ”NoMan” står filmmakaren och manusförfattaren Mikael Hylin, som tidigare gjort ”Hassel: The is no mercy” och skrivit två filmer om Lilla Jönssonligan.

”NoMan” kretsar kring ett elitförband i Europa vars uppdrag är att bekämpa kriminella nätverke som utnyttjar kaoset i vågorna efter flyktingkrisen.

Serien utspelas i Sverige , Danmark , flera andra länder och i mellanöstern.

Förutom huvudrollen ikläder sig Persbrandt rollen som producent.

Det är inte känt när inspelningen påbörjas.

