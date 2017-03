Ola Rapace: Polisen är lika kriminell som de kriminella

Stor intervju med skådespelaren om nya storserien ”Farang”, machoepitet och politik: ”Det som finns här är en skendemokrati”

























1 / 11

Han tycker att Thailand är vidrigt, har inte mycket gott att säga om Sverige och skulle aldrig tänka sig att rösta.

Andra saker som ”Farang”-aktuella Ola Rapace, 45, inte har mycket till övers för är machoepitet, folk i allmänhet och dagens demokrati.

– Det som finns här är en skendemokrati. Det finns ingen anledning att lyssna på packet.

Det är oförlåtligt grått utanför fönstret och inte heller Ola Rapace är på ett soligt humör. Han hade hellre varit i Paris – hans hemstad sedan tre år tillbaka – istället för i Stockholm. Dessutom har han råkat bli dubbelbokad.

Louise Nyvall och Ola Rapace. Foto: Photo By Jerasak Juntapram

Det är för att prata om dramathrillern ”Farang” som den 45-årige skådespelaren sitter i en soffa i Greta Garbo-sviten på ett hotell i centrala Stockholm. En hårförlängning avslöjar dock att han befinner sig mitt uppe i filmandet av något annat.

Efter intervjun ska Ola Rapace åka direkt till inspelningarna av ”Hassel” för att göra stuntjobb hela natten. Han – som tagit över rollen som Roland Hassel som under 80-talets gjordes berömd av den nyligen bortgångne Lars-Erik Berenett – gör nästan uteslutande sina egna stunts.

– Ibland finns det sådant som man inte får göra på grund av olika försäkringsfrågor men annars gör jag allt.

Det var en massa drängpackade idioter som skulle ta selfies överallt

Det är en ny version av Olov Svedelids berömde polisdeckare Roland Hassel som nu jobbas fram efter regissören Amir Chamdins visioner. Serien kommer att visas under hösten på Viaplay och sedermera TV3. Den 9 mars har däremot den nyskrivna dramathrillern ”Farang” premiär på C More. Ola Rapaces rollfigur Rickard har hoppat av en kriminell bana och flytt till Thailand för att börja om under en ny identitet. Hans nya liv hotas dock när hans tonårsdotter från Sverige plötsligt dyker upp i semesterparadiset. Serien spelades in på plats i Thailand – ett drömresmål för många svenskar men absolut inte för Ola Rapace.

− Vi var där fyra månader i ett svep. Det var vidrigt. Jag skulle aldrig åka dit frivilligt. Vi kom dit när det var säsong och en massa drängpackade idioter som skulle ta selfies överallt. Sedan tog säsongen slut och då stängde allt ner. Det var helt dött. Det är vidrigt under säsong men ännu vidrigare när regnperioden kommer.

Missnöjd Ola Rapace i Thailand. Foto: CMore

Stackars alla som sprang på dig på semestern – du måste varit den suraste personen i hela Thailand.

− Det var inte så kul för mig heller. Det är något perverst med svenskar på semester. Svenskar kan inte ha semester. Men nu var det inte bara svenskar som betedde sig som svin utan det var mycket idioter överhuvudtaget. Det är omöjligt att inte känna sig nedsmutsad när man är där. Det är en transaktion som hela tiden pågår mellan rika vita och fattiga thailändare. Hela industrin är en hora-torsk-transaktion vad man än gör.

Vad var det som lockade dig med ”Farang”?

− Det är spännande med karaktärer som gömmer sig. Flykt är alltid ett bra tema på film.

Finns det något av dig i Rickard?

− Ja självklart. Jag har alltid haft ett flyktbeteende.

Ola Rapace. Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

Är det ett beteende som avtar med åren?

− Det tar sig nog andra uttryck bara. Man blir lite bättre på att ta ansvar men impulsen är densamma. Man har fortfarande samma instinkt att dra. Det går ju inte på samma sätt när man har barn men det finns ju en anledning till att alla familjer splittras. Det är tragiskt men alla har ju en impuls att förstöra sin familj.

Tror du inte att man kan leva i ett trevligt äktenskap ett helt liv?

– Nej. Titta dig omkring. Det funkar ju inte för någon. Tyvärr.

Går du in i relationer med ambitionen att det ska hålla då?

− Det gör jag med alla relationer. Jag är lika blåögd och barnslig varje gång. Det är enda chansen om man ska palla. Man måste lura sig själv att något är viktigt.

Polisen är lika kriminell som de kriminella

Sedan Ola Rapace för sjutton år sedan debuterade som skådespelare i tv-serien ”Sjätte dagen” har han oftast synts i roller som kretsar kring kriminalhistorier.

Ola Rapace. Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

Antingen som polis – Rapace spelade kriminalinspektören Stefan Lindman i tretton Wallander-filmer i mitten av 00-talet – eller kriminell. Han har dock ingen åsikt om vilket av gängen som är roligast att tillhöra.

− Det är ingen skillnad på dem. Polisen är lika kriminell som de kriminella. Enda skillnaden är att polisen är ett större och mäktigare gäng. Annars är det samma sak.

Hur menar du nu?

− Polisen är det största gänget. Det vet väl alla som är normalbegåvade.

Jag gillar poliser.

− Jaha – ja men då gillar du det största gänget. Jag har inget emot poliser heller men man ska säga vad det är. De är som vilket gäng som helst men mäktigare. Det är väldigt tråkigt att ha poliser emot sig. Det är bättre att inte bråka med dem.

Ola Rapace. Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

Skulle du vara en bra kriminell i verkliga livet – du måste ha lärt dig en massa tricks när du gestaltat kriminella i så många roller?

− Jag skulle vara usel. Jag är alldeles för känslostyrd. Om man ska vara en duktig kriminell måste man vara kall. Kunna fokusera iskallt på olika saker. Jag är alldeles för emotionell för att lyckas med den karriären.

Du ger ett väldigt macho intryck – tycker du själv att du är macho?

– Nej, det tycker jag inte men det beror på vad man lägger i begreppet. Oftast när folk försöker beskriva mig som macho är det för att de vill kontrollera mig. Stoppa mig i ett fack. Jag tror inte på kontroll.

Jag har aldrig röstat i något val

Ola Rapace. Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

Är du anarkist?

– Jag tycker att det är larvigt att vara det också – det är politiskt och jag kan inte ställa mig under någon fana. Jag har aldrig köpt lögnen om demokrati. Det är bara hyckleri. Jag har aldrig röstat själv i något val. Min 17-åriga dotter säger åt mig vad jag ska rösta på och så gör jag som hon vill. Hon tror fortfarande på den bluffen.

Har du något förslag på vad som skulle vara bättre än dagens demokrati?

− Det bästa skulle vara hitta en demokrati som var demokrati. Det som finns här är bara skendemokrati. Bara det att tjugo procent av idioterna röstar på Sverigedemokraterna – det finns ingen anledning att lyssna på packet.

Kommer folk fram till dig på stan och vill bråka?

− Det händer. Oftast brukar jag försöka lösa det med diplomati. Har man ungarna med sig på stan är det inte så bra att hamna i slagsmål. Men jag brukar försöka hålla mig undan folk så mycket som möjligt när jag är här.

Noomi Rapace. Foto: National Pictures / AP SCANPIX SWEDEN

Sedan tre år tillbaka bor Ola Rapace i en lägenhet som han köpt i Paris-stadsdelen Montmartre. Den snart 14-årige sonen Lev, som han har ihop med ex-frun Noomi Rapace, bor för tillfället med sin mamma i London. I Stockholm bor hans dotter Line - som fyller arton senare i år – från en tidigare relation. Det är ett familjeliv som ska pusslas ihop över tre länder.

Vi är nära vänner. Vi har ju barn ihop

− Det är svårt och dyrt med en massa resor. Barnen får ju betala ett pris när man gör så här men jag hoppas och tror att det finns fördelar med det. Att se nya världar och lära sig nya språk.

Noomi och du gick skilda vägar för sex år sedan – efter ett tio år långt förhållande. Hur är er relation idag?

– Vi är nära vänner. Vi har ju barn ihop. Vi har en jättebra relation som tur är. Annars skulle det bli svårt att lösa familjesituationen. Jag är jätteglad att hon och jag kan jobba tillsammans med livet.

Ola Rapace. Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

Ola Rapace om…

… sin franska skådespelarkarriär där han under tre år spelat in tre långfilmer och en tv-serie.

− I början var det ganska svårt att jobba på franska men jag har kommit mer och mer in i det och nu känns det helt naturligt. Jag bodde ett tag i södra Frankrike och spelade musik när jag var jätteung. Det var då som jag lärde mig hyfsat flytande franska.

…sitt privata liv i Paris.

− Jag har ett jätteskönt liv i både Stockholm och Paris men med vem eller vilka vill jag inte prata om. Jag lever ett ganska enkelt liv i Paris. Tar en kaffe och cigg i fönstret och går sedan ut och träffar polare och tar ett glas vin och diskuterar drömmar. Jag tycker till och med att det är schyst att bara sitta och titta på folk.

Krister Henriksson, Ola Rapace och Johanna Sällström i ”Wallander – fotografen”.

…att det i år gått tio år sedan Johanna Sällström – skådespelerskan och Wallander-kollegan – hittades död.

− Jag tänker på Johanna fortfarande varje dag. När något så jävla tragiskt händer är det väl mänskligt att vilja förstå varför. Men jag kommer aldrig att riktigt fatta vad som hände och varför. Jag har accepterat att hon är borta och försöker nu bara minnas henne som den underbara människa som hon var.

FAKTA Ola Rapace Född: Den 3 december 1971 i Stockholm. Bor: Paris. Familj: Barnen Lev och Line. Aktuell med: Dramathrillern ”Farang” som har premiär på C More den 9 mars. Läs mer