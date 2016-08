Jonas Hallberg till attack mot modellfusket

Så kallade plus size-modeller förses med vadderade kläder för att få ännu rundare former.

När ”Top model” flyttar in på Kanal 11 den 30 augusti blir det med aspirerande modeller från Sverige, Norge och Danmark. ”Top model” har producerats i över 40 olika länder men den nya skandinaviska säsongen är första gången då alla medverkande modeller är så kallade plus size.

– Jag föredrar att säga curvy för plus size är en så konstig stämpel. Att jobba med kurviga kvinnor är en mycket stor del av mitt jobb som stylist. Jag har till exempel jobbat jättemycket med Scarlett Johansson. Är hon curvy? Ja, för hon har jättebyst och jätterumpa. Det är tits and ass, säger Jonas Hallberg, 45, som återvänder som domare i den nya säsongen. LÄS OCKSÅ PLUS Från ”Top model” – till droger, död och tänder som ruttnar

Vadderade trosor gör modellerna större

Enligt honom är efterfrågan stor på modeller i större storlekar. Det går så långt att modeföretagen använder vadderade trosor och behåar för att få mindre modeller att se större ut på bild.

– Det är faktiskt ett problem. När jag har jobbat som stylist så är de jävla ”plus size”-tjejerna storlek 38 och då ska man istället jobba med paddings, så tjejerna får på sig ett par trosor som lägger på rumpan 3-4 kilo. De får större bröst för att det är inbyggt i behån, förstår du? De blir större på bild än de egentligen är. Men nu börjar det bli ändring på det för i USA har man börjat måna över att tjejerna ska vara storlek 42-44 på riktigt och inte med hjälp av padding, säger Hallberg.

Katalogmodeller

Samtidigt är han tydlig med att det finns begränsningar i modevärlden för de kurviga modellerna.

– Jag skulle helst vilja säga att curvy är det nya size zero, för det låter fabulous. Men sen tror jag inte att designers på de stora modehusen som Karl Lagerfeld, Versace, på modeveckorna i London, Paris, Milano, New York, de kommer inte gå från size zero till 44:or, det kommer inte att hända.

Vad har de här tjejerna för karriärsmöjligheter då?

– De kan tjäna en jädra massa stålar. Alltifrån H&M till internationella kedjor och tyska kataloger, den kommersiella biten är enormous. Men också omslag på modemagasin, säger Jonas Hallberg.

