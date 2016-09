Sexsåpan Temptation Island gör comeback

Temptation Island, serien som chockade tv-publiken i början av 2000-talet återvänder med en ny säsong i rutan nästa år. Serien går ut på att fyra kärlekspar får åka till en paradisö. På ön ska paren frestas. Det görs genom att de skiljs åt och inte får träffa varandra under ett par veckor.

I de tidigare säsongerna har frestelserna gått ut på att det anländer singlar till paradiset som fått svartsjukan att börja bubbla.

– Temptation Island är en framgångsrik och färgstark relationsreality, och vi ser verkligen fram emot att få bjuda tittarna på rolig, spännande och gripande underhållning, säger Susanne Söderberg, exekutiv producent för Temptation Island på Kanal 5.

Söker par till serien

Ansökningsprocessen för att hitta par som vill testa sitt förhållande och se om det kan stå pall för frestelserna är i full gång.

– Just nu söker vi helt öppet par som vill vara med, och redan nu ser vi att intresset för att utmana sin relation på det här sättet är stort.

Strippa och lantbrukare

De två tidigare säsongerna av Temptation Island skapade stora rubriker som handlade om allt från dolda äktenskap till sexorgier. Deltog då gjorde bland annat en kvinnlig strippa, en bodybuilder, en lantbrukare och en popartist.

Nu återstår att se om sexsåpan kan konkurrera med de andra relationsserierna som kombinerar kärlek på exotiska öar - Ex on the beach och Paradise Hotel. LÄS OCKSÅ PLUS Otrogen i Sveriges allra första sexsåpa