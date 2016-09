Skavlan flyttar till New York

Fredrik Skavlan spelar in nästa säsong av sin talkshow i New York, rapporterar norska NRK.

– Vi känner att denna höst handlar väldigt mycket om USA, så då tänkte vi varför inte spela in några program på Manhattan i New York? Så vi har hyrt en studio och spelar in en stor del av säsongen där, säger Fredrik Skavlan till tv-kanalen.

Han tvivlar på att presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump kommer att dyka upp i studion.

– Jag tvivlar på att de kommer att prioritera en skandinavisk publik utan rösträtt, men man kan alltid hoppas, vi får se, säger han.

Han säger att det är en blandning av skandinaviska och amerikanska gäster i höstens säsong, som sänds i SVT och NRK. De första programmen spelas som vanligt in i Stockholm innan hela redaktionen åker över till USA.