Nöjesbladet avslöjar: Det blir en ny säsong av Parneviks

Under hösten spelas den sista säsong av ”Parneviks” in.

Trots tidigare bud om att det inte blir något mer ”Parneviks” i rutan kan Nöjesbladet nu avslöja att en tredje säsong är på gång.

– Vi visste inte först om vi skulle få ihop det med alla olika scheman. Men för bara några dagar sedan bestämde vi oss för att köra, säger Mia Parnevik.

Det är mycket som är på gång i familjen Parneviks liv. Peg Parnevik turnerar och skriver musik, Jesper Parnevik spelar golf på heltid och Mia Parnevik har startat flera nya företag och spelat in tv-program. Penny Parnevik har fullt upp med lärarstudierna. Ändå räckte suget efter en ny säsong för att återigen samla familjen.

– Att lära känna de här fantastiska människorna som vi har blivit nära vänner med efter tidigare säsonger, det ville vi uppleva igen. I somras träffade vi många av dem hemma i Sverige. Sebbe Staxx var hemma hos oss flera gånger i Åkersberga. Clara Herngren och Anitha Schulman har precis hälsat på i Florida, säger Jesper Parnevik.

Nytt för säsongen

Den nya säsongen kommer att spelas in i olika omgångar under hösten och har premiär i början av nästa år. Även om gäster kommer att bjudas in som vanligt är det en hel del som skiljer sig från tidigare säsonger.

Under säsong 3 är tanken att tittarna ska få följa familjen även utanför hemmet i Florida. Bland annat ges en inblick i familjens liv i Sverige och i några av deras många projekt.

– Det blir en hel del resande i den här säsongen. Det är också roligt att vi alla har blivit lite äldre och har ett större förtroende för produktionen, det gör att vi kan slappna av mer, säger Mia Parnevik.

”Man såg nästan hans panik då”

Efter succén med ”Parneviks” har familjen fått vänja sig vid att ofta bli igenkända när de hälsar på i Sverigt. Även om det i början kunde kännas konstigt är de idag överens om att det bara är roligt när folk kommer fram och vill hälsa. Även Jesper Parnevik som länge varit ett känt namn har fått sig en helt ny fan-skara.

– När vi gick på Gröna Lund för att se Samir Badran uppträda kom det fram tjugo småtjejer och frågade pappa om han ville ta ”selfies” med dem. Man såg nästan hans panik då, han är ju mest van vid att idrottsmän kommer fram till honom, säger Penny Parnevik och skrattar.

Nominerade till kristallen

Den nya säsongen av ”Parneviks” är långt ifrån det enda som kommer att uppta familjen under hösten. Peg Parnevik som snabbt gjort sig ett namn i musiksverige med hitlåtarna ”Aint no saint” och ”We are” släpper nu flera nya låtar under hösten och har premiär för sin nya, egna webbserie "På turné med Peg” i september.

Dessutom är ”Parneviks” nominerade till två kristaller för Årets program och Årets realityprogram.

– Även om vi vunnit tidigare känns det faktiskt overkligt bara att vara nominerade, säger Mia Parnevik.

Att det här blir den sista säsongen av ”Parneviks” är samtliga familjemedlemmar överens om.

– Vi har bestämt att det här blir vår sista säsong, så låt oss nu avsluta det här med en skräll, säger Peg.