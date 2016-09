Så länge hann Filip Hammar krama om kristallen han och parhästen Fredrik Wikingsson vann under Kristallengalan innan den försvann. – Jag skäms över detta, säger han till Nöjesbladet.

Duon Filip Hammar, 41, och Fredrik Wikingsson, 43, hade ett hårt schema under söndagkvällen. Först var de på Kristallengalan där de tog hem sin nionde kristall. Redan där blev det krångel. Duon glömde nämligen att tacka tittarna för priset – något de i all hast fick be om ursäkt för.

Från tabbe till tabbe

Sen blev det värre. De tog en taxi direkt till studion för att spela in sitt program ”Breaking News”. På väg dit slog Filip Hammars glömska till.

– Jag glömde kristallen i taxin. Det har, om jag ska vara ärlig, hänt förut. Det handlar inte om nonchalans. Det handlar om någon slags diagnos för mig. Jag tappar bort väldigt mycket grejer, säger han till Nöjesbladet.

”Jag skäms”

På väg till studion repeterade Hammar och Wikingsson manus. Kristallen placerade Hammar på golvet framför sig.

– Det borde jag inte ha gjort. Jag skäms över detta. Jag är väldigt glad över priset och det var inte alls väntat. Jag är ödmjuk inför att folk orkar med oss.

Planen nu är att återfinna kristallen under måndagen.

– Vi har inte hunnit kontakta chauffören. Vi har inte haft tid för allt har gått i 170. Men vi räknar med att vi löser det.

”Efterlyser kristallerna”

Faktum är att duon tappat bort alla sina nio kristaller. Nu sänder Hammar ut en efterlysning för att se om någon av priserna kan återfinnas.

– Jag skulle vilja sända ut en efterlysning till alla mina kristaller. Var fan har de tagit vägen?

Hur länge hann du ha den i handen innan du tappade bort den?

– Det måste ha handlat om sex minuter.

Är Fredrik arg på dig för att du tappade bort den?

– Jag ska inte säga att han har givit upp men det är klart att han inte längre blir överraskad. Men den här dynamiken är också den folk vant sig vid. Det vore ganska märkligt om jag plötsligt bara kom ihåg allt, säger han.