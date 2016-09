”Game of thrones” kan slå Emmyrekord

Bästa dramaserie: "Better call Saul", "Downton Abbey", "Game of thrones", "Homeland", "House of cards", "Mr Robot", "The Americans".

Bästa komediserie: "Black-ish", "Master of none", "Modern family", "Silicon Valley", "Transparent", "Unbreakable Kimmy Schmidt", "Veep".

Bästa kvinnliga huvudroll i dramaserie: Claire Danes ("Homeland"), Viola Davis ("How to get away with murder"), Taraji P Henson ("Empire"), Tatiana Maslany ("Orphan black"), Keri Russell ("The americans), Robin Wright ("House of cards").

Bästa manliga huvudroll i dramaserie: Kyle Chandler ("Bloodline"), Rami Malek ("Mr Robot"), Bob Odenkirk ("Better call Saul"), Matthew Rhys ("The americans"), Liev Schreiber ("Ray Donovan"), Kevin Spacey ("House of cards").

Bästa kvinnliga huvudroll i komediserie: Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt"), Julia Louis-Dreyfus ("Veep"), Laurie Metcalf ("Getting on"), Tracee Ellis Ross ("Black-ish"), Amy Schumer ("Inside Amy Schumer), Lily Tomlin ("Grace and Frankie").

Bästa manliga huvudroll i komediserie: Anthony Anderson ("Black-ish"), Aziz Ansari ("Master of none"), Will Forte ("The last man on earth"), William H Macy ("Shameless"), Thomas Middleditch ("Silicon Valley"), Jeffrey Tambor ("Transparent").