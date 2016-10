Anders Öfvergård går över till TV4

Snickaren och programledaren Anders Öfvergård har lett ”Arga snickaren” i Kanal 5 sedan 2009. Nu lämnar han kanalen.

Öfvergård går i stället över till konkurrerande TV4.

– Vi säger varmt välkommen till Anders som med sin passion och sitt engagemang kommer att bli en självklar TV4-profil. Vi är väldigt glada över att få arbeta tillsammans med honom framåt, säger Fredrik Arefalk, kanalchef TV4-gruppen i ett pressmeddelande.

Anders Öfvergård blir ny programledare för ”Fuskbyggarna” tillsammans med den tidigare programledaren Martin Timell. LÄS OCKSÅ PLUS Så gick det – efter ”Arga snickaren”

”Är ett drömprojekt”

Tillsammans ska duon hjälpa familjer som hamnat i klorna på oärliga byggare.

– Fuskbyggarna är något av ett drömprojekt för mig och det gjorde beslutet extra lätt. Nu längtar jag tills inspelningarna startar. Jag och Martin är taggade på att röra runt i branschen, hjälpa lurade familjer ut ur byggångesten och förhoppningsvis även kunna lära publiken något om fallgroparna i renoveringsbranschen, säger Anders.

Anders Öfvergård har gjort sig känd för sitt hetsiga humör i ”Arga snickaren”

– Ibland tar man i för mycket, ibland lagom och ibland för lite. Klart jag gör fel också. Så är det absolut, har han tidigare berättat för Nöjesbladet.

Den sjätte säsongen av ”Fuskbyggarna” spelas in och sänds under 2017. LÄS OCKSÅ PLUS ’Arga snickaren’ – så gick det sedan ’Håller inte planen’