”American gigolo” ska bli en tv-serie

Det är tv-bolaget Showtime, som bland annat har den efterlängtade tredje säsongen av kultserien "Twin Peaks" på gång nästa år, som har beställt manus till serien av regissören och manusförfattaren Neil LaBute.

Liksom i filmen kommer seriens handling att kretsa kring en manlig prostituerad som dras in i en mordhärva.

Tv-serier som bygger på filmer har blivit allt populärare hos film- och tv-bolag. Filmer som "Enemy of the state", "The lost boys", "The departed" och "Shutter Island" är bara några exempel på produktioner som för närvarande omarbetas till det mindre formatet.

