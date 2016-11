Fredrik Wikingsson: ”Det blir ju en del ruggiga flygresor”

Ännu en gång ska Filip Hammar och Fredrik Wikingsson resa jorden runt på bara sex steg. Under programmets andra säsong möter duon Michael Bolton, Pamela Anderson, Charlie Sheen och Jeremy Clarkson.

För att ta sig till kändisarna reser de från land till land. Ofta med flyg. Vilket kan vara tufft för en flyggrädd.

– Det blir en del ruggiga resor, så är det ju. Det är klart allt inte är A380-kärror. Det är mycket boka i sista minuten och då blir det gamla kärror, där det inte går att fälla ned sätet. Det är noll lyx i de här resorna, säger Fredrik Wikingsson.

Men för att nå sitt mål finns det inget annat alternativ utöver att kliva ombord.

– Det är mitt jobb. Det finns nog människor som är mer flyggrädda än jag. Men man blir också avtrubbad. I ett program gjorde vi 16 flygresor och sov fyra nätter i rad på ett flygplan, säger Wikingsson.

Kraschar efteråt

Att flänga mellan tidzoner och världsdelar tär på kroppen.

– Det blir ganska tufft. Direkt efter vi spelat in kastade vi oss in i ”Breaking news”, det var kämpigt. Man blir liksom helt jävla dum i huvudet. Det är ju sjukt att vara i Tel Aviv på torsdag, Lissabon på fredag och New York på lördag, säger Fredrik Wikingsson.

Men han poängterar att av alla de människor de möter så är det programledarduon som har det lyxigaste jobbet.

– Det är efteråt man kraschar liksom. Då ligger jag i min säng och ser om ”Gudfadern”. Det gör jag en förmiddag sen är det bara upp på benen igen, säger Wikingsson.

Säljer formatet

Formatet har gjorts i Nederländerna och är på väg att göras i Norge. Även England har visat intresse för programmet men Wikingsson vill inte kommentera närmre hur försäljningen går. Däremot säger han att det aldrig når samma nivå som i Sverige.

– Tro det eller ej men jag, Filip och teamet är ganska bra på det här. När det görs i andra länder blir det inte lika bra. Det krävs någon slags talang och kunnande att komma till en plats och skapa innehåll, säger Fredrik Wikingsson.

”Jorden runt på 6 steg” publiceras i dag på Dplay.se och sänds linjärt på Kanal 5 den 13 december klockan 21:00.

