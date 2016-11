Här är TV3:s nya storsatsning

Människor utsätts för saker som de är mest rädda för









Livsfarliga tävlingar i storslagna miljöer är TV3:s nya storsatsning.

I ”Sveriges modigaste” möter deltagarna sina värsta rädslor.

– De ska kasta sig ur brinnande bilar, hoppa ut i havet från höga höjder och tända eld på sig själva, säger Susanne Nylén, presschef på MTG Sverige.

Åtta svenskar som är rädda för vatten, höjder, eld och trånga utrymmen ska i vår göra upp i TV3 :s nya storsatsning ”Sveriges modigaste”.

Det är på Malta dramatiken kommer att utspela sig och deltagarna utsätta sig för sina värsta farhågor. För att nå ända fram måste de tävlande sluta pakter och samarbeta - trots att det är en individuell tävling där vinnaren blir en halv miljon kronor rikare.

– Hela grejen är att det är helt vanliga människor som kommer till Malta och utsätts för saker som de är mest rädda för. Men bara riktigt läskiga saker, inga kryp eller fjantgrejer, säger Frida Nordstrand som är programledare för ”Sveriges modigaste”.

Storslagna miljöer

Förutom att föra handlingen framåt och intervjua deltagarna sätter sig Nordstrand sig själv i samma sits som de tävlande.

– Jag ville göra alla introduktioner i rätt miljö för att de skulle kännas trovärdigt. Det är lättare att prata om läskiga höjder om man står där. Jag tycker inte jag är speciellt rädd för något men när man är på 105 meter höjd och med vatten som slår mot klipporna under en är man inte så kaxig, säger hon.

De flesta av platserna där programmet spelas in har flera gånger tidigare fått besök av ett kamerateam. Detta då bland annat ”Gladiator” och ”Game of thrones” spelats in där.

”Ett naturligt steg”

Tidigare har Nordstrand synts i stora sportsändningar som World Cup i ishockey och sommar-OS i Rio de Janeiro, men också som programledare för ”Superstars” med Adam Alsing .

– Jag tror det var ett naturligt steg. Jag har en programledarroll där jag är väldigt peppande och följer deltagarna. Jag är med och observerar och plockar upp det som händer, som den reporterrollen jag har i sporten, säger hon.

”Sveriges modigaste” har premiär på TV3 våren 2017.