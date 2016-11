Kardashians reality-serie blir uppskjuten









Inspelningarna av realityserien ”Keeping up with the Kardashians” skjuts upp, skriver TMZ .

Detta efter rånet Kim utsattes för i Paris samt Kanyes sjukhusvistelse.

I början av oktober utsattes Kim Kardashian för ett brutalt rån i Paris, där hon både bands fast och blev pistolhotad.

Då valde produktionen att stoppa inspelningarna av realityserien ”Keeping up with the Kardashians”.

Det var dock sagt att produktion skulle spela in under hösten högtider men enligt sajten TMZ har serien skjutits upp på obestämd tid.

Uppgift: Har ”tänkt om”

Detta då Kim inte känner sig tillräckligt stabil än men också på grund av Kanye Wests tillstånd. Det var förra veckan som Kanye fördes till sjukhus i handklovar, där han senare genomgick en psykiatrisk utvärdering.

Enligt källor till TMZ har Kim Kardashian har ”tänkt om” gällande serien. Vad exakt det betyder framgår inte av uppgifterna.

Däremot ska produktion lyckats spelat in så pass mycket material att en kommande säsong inte är hotad.